Airbus neemt afscheid van opmerkelijk vliegtuig

De 25 jaar oude Airbus Beluga ST is officieel met pensioen. Het toestel maakt nu plaats voor de modernere Beluga XL. De ‘walvis’ krijgt in Wales een tweede leven als educatieve faciliteit.

Laatste vlucht naar Broughton

De vijfde Beluga ST, registratie F-GSTF, vloog voor het laatst van Bordeaux naar Chester Hawarden Airport in het noordoosten van Wales. Daar ligt de Airbus-fabriek, waar vleugels voor verschillende modellen worden geproduceerd. Een woordvoerder van Airbus liet weten dat het toestel zal worden omgebouwd tot een faciliteit gericht op onderwijs en technologische ontwikkeling. Al in december 2025 gaf Airbus aan plannen te hebben om oudere Beluga’s te gebruiken voor educatieve doeleinden. ©Flightradar24

Een legendarische luchtgigant

De Beluga ST staat wereldwijd bekend om zijn opvallende walvisvorm. De A300-600ST, ook wel de Super Transporter genoemd, werd halverwege de jaren ’90 ontwikkeld als antwoord op de groeiende logistieke uitdagingen van Airbus. De Beluga ST heeft deze rol meer dan twintig jaar lang vervuld, waardoor het een onmisbare schakel werd in het Airbus-netwerk. De Beluga XL neemt deze taak over en biedt meer capaciteit en bereik. De XL kan twee vleugels van dertig meter tegelijk vervoeren en tussen elf Europese bestemmingen opereren.

Beluga XL op Schiphol

De grotere Airbus Beluga XL, week eerder noodgedwongen uit naar Schiphol. Het toestel was onderweg van Saint-Nazaire (Frankrijk) naar Hamburg toen het vanwege een luchtdrukprobleem uitweek. Het vliegtuig gaf de noodcode squawk 7700 af en daalde snel tot onder 10.000 voet. Bij het vertrek vanaf Schiphol op donderdagmiddag bleef de Airbus uit voorzorg op een maximale hoogte van 9.000 voet, blijkt uit gegevens van Flightradar24. Op deze hoogte kon veilig worden gevlogen bij een verminderde luchtdruk in de cabine.