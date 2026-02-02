Vliegveld in oorlogsgebied weer open, maar blijft gevaarlijk

Na een gedwongen sluiting van bijna drie jaar heeft de internationale luchthaven van de Soedanese hoofdstad Khartoem voor het eerst weer een vlucht verwelkomd.

Het gaat om een binnenlandse vlucht van de nationale maatschappij Sudan Airways, die vertrok vanuit de havenstad Port Sudan in het oosten van het land. De Soedanese Autoriteit Burgerluchtvaart presenteert de landing als een officieel startsein voor de heropening van het vliegveld, dat het epicentrum vormde van een verwoestend conflict.

De sluiting was het directe gevolg van de burgeroorlog die medio april 2023 ontbrandde. De strijd wordt uitgevochten tussen twee machtige figuren: legerleider generaal Abdel Fattah al-Burhan en zijn voormalige bondgenoot, generaal Muhammad Hamdan Dagalo Musa. De kern van het conflict igt in de status van de Rapid Support Forces (RSF), een omvangrijke paramilitaire macht onder bevel van Dagalo. De pogingen van Al-Burhan om de invloed van de RSF in te perken, leidden tot een gewapende escalatie die de hoofdstad verlamde.

Dat de luchthaven zo zwaar getroffen werd, is geen toeval. Het vliegveld ligt strategisch in het centrum van Khartoem, op minder dan drie kilometer van het presidentieel paleis en direct naast het hoofdkwartier van het leger. Sinds de eerste aanvallen van de RSF op deze locaties was veilig vliegverkeer onmogelijk.

Risicovol

Ondanks de heropening van het vliegveld blijft de internationale status van de Soedanese luchtvaart precair. Sinds maart 2010 hanteert de Europese Unie een streng vliegverbod voor alle maatschappijen uit Soedan vanwege tekortschietende veiligheidsstandaarden. Ook vermijden luchtvaartmaatschappijen het luchtruim van Soedan nog altijd. Afgelopen jaren zijn er meerdere vliegtuigen neergeschoten.