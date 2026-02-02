IATA waarschuwt: leveringsproblemen houden nieuwe vliegtuigen schaars

Voorafgaand aan de vliegshow die deze week plaatsvindt in Singapore, spreken hoge luchtvaartofficials van de IATA en ICAO over de problemen waar de sector mee te kampen heeft en die voorlopig zullen aanhouden.

Tijdens de bijeenkomst kwamen twee grote kwesties ter sprake. Als eerste benoemde IATA-topman Willie Walsh de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. Toen de wereld na de coronapandemie weer op gang kwam, steeg de vraag naar vliegreizen explosief. Het gevolg is dat er grote tekorten ontstonden bij vliegtuigfabrikanten.

Behalve fabrikanten als Airbus en Boeing hebben ook motorfabrikanten te maken met problemen in hun leveringsketens. De grootste uitdaging voor bedrijven als GE Aerospace en Pratt & Whitney is het verdelen van de capaciteit tussen de productie van nieuwe motoren en het onderhoud van bestaande. Volgens Walsh blijft deze verstoring ook de komende jaren een grote impact houden.

Geopolitiek

Het andere probleem dat de directeur-generaal aanstipte, was de geopolitiek. Daarbij denkt men al gauw aan de crises in Oekraïne, het Midden-Oosten en Venezuela, maar volgens Walsh liggen de grootste problemen vooral in de vrachtluchtvaart. ‘Ik denk dat de impact van de geopolitieke veranderingen veel zichtbaarder was aan de vrachtzijde van de sector dan aan de passagierskant,’ benadrukt Walsh.

Daartoe behoren onder meer de importheffingen van de Amerikaanse president Trump. Hij zet verschillende sectoren, waaronder de luchtvaart, in om ‘Amerikaanse belangen’ te dienen. Recentelijk dreigde hij bijvoorbeeld met sancties voor het Canadese Bombardier en flinke heffingen voor Canada als dat land Amerikaanse Gulfstream-vliegtuigen niet certificeert.

Volgens Toshiyuki Onuma, de nieuwe president van VN-luchtvaartorganisatie ICAO, ‘is het duidelijk dat sommige lidstaten de Chicago Conventie ondermijnen. De eerste stap van de ICAO is dan om zo’n land te vragen de situatie recht te zetten’. Hij wilde verder niet ingaan op de specifieke situatie omtrent het conflict tussen Trump en de Canadezen.