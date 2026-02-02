Israëlische airlines bereiden zich voor op escalatie met Iran

Israëlische airlines bereiden zich voor op een mogelijke escalatie met Iran, nu de spanningen in de regio verder oplopen en de dreiging van grootschalige verstoringen toeneemt. Ze maken zich onder meer klaar voor evacuaties, het langdurig parkeren van toestellen en andere noodsituaties.

De protesten in Iran houden inmiddels al weken aan. Volgens Time Magazine zijn er inmiddels dertigduizend mensen omgekomen, hoewel deze cijfers niet onafhankelijk te verifiëren zijn. Ook de Amerikaanse president Trump mengt zich in de Iraanse kwestie en voert de druk op. Als reactie daarop dreigde de Iraanse ayatollah dat een aanval op Iran een regionale oorlog zal ontketenen.

De dreigementen zorgen voor grote spanning in de regio, ook in Israël. Israël en Iran zijn aartsvijanden en in juni vorig jaar vlogen er al raketten over en weer. Uit angst voor een nieuwe escalatie maken Israëlische luchtvaartmaatschappijen zich nu klaar voor een noodscenario.

Scenario’s voor Israëlische airlines bij escalatie met Iran

Volgens de krant Israel Hayom, die zich baseert op bronnen uit de sector, werken luchtvaartmaatschappijen aan verschillende plannen voor het geval de veiligheidssituatie verslechtert. Dit betreft niet alleen beperkingen in de uitvoering of het aanpassen van vliegroutes, maar in het uiterste geval ook de teruggave van vliegtuigen aan leasemaatschappijen.

Een cruciaal onderdeel van de voorbereiding van Israëlische airlines in aanloop naar een escalatie met Iran is het verplaatsen van vliegtuigen naar luchthavens in het buitenland. Zo zouden enkele airlines al afspraken hebben gemaakt met diverse luchthavens over beschikbare parkeercapaciteit. Dat deze stappen nu al worden ondernomen, heeft te maken met de tijd die nodig is voor goedkeuring door de autoriteiten.

Daarnaast bereiden de maatschappijen zich voor op grootschalige operationele verstoringen. Er worden extra callcenters en verkooppunten geopend, informatiekanalen voor passagiers worden uitgebreid en technische systemen worden aangepast. Hiermee hopen de Israëlische airlines sneller te kunnen reageren op plotselinge wijzigingen in het vluchtschema of een piekvraag op de korte termijn.