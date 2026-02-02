Nieuwe Spitfire te zien in een Nederlands museum

Het Vliegend Museum Seppe heeft een nieuwe aanwinst onthuld. De Spitfire, weliswaar een replica, van de Britse piloot Charles Piers Hall staat nu op Breda Airport.

Het verhaal van Hall speelt zich af boven Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. De jonge RAF-piloot sprong wegens motorproblemen boven Bergen op Zoom uit het vliegtuig, waarna de Spitfire neerstortte.

Bergen op Zoom

Op 28 december 1941 steeg Hall, toen 23 jaar, op vanuit RAF Benson in Engeland voor een fotoverkenningsvlucht boven Düsseldorf en Essen. Het toestel, een Spitfire PR.IV AA804, was speciaal ontworpen voor luchtfotografie boven vijandelijk gebied. Onbewapend maar uitgerust met extra brandstof en camera’s, kon het diep in Duitsland opereren. Door motorproblemen moest Hall echter bij Bergen op Zoom eruit springen. Het vliegtuig stortte neer in een bosgebied, waarmee de missie abrupt eindigde.

©Vliegend Museum Seppe

Wrakstukken uit het bos

In 2017 ontdekte Guido Almekinders verschillende brokstukken van het vliegtuig in de bossen rond Bergen op Zoom. Na jaren van onderzoek en het traceren van serienummers werd bevestigd dat het daadwerkelijk de Spitfire van Hall betrof. Hall overleefde de crash, maar werd gevangen genomen en belandde in het beruchte kamp Stalag Luft III in Polen, waar hij deelnam aan de ontsnapping die later wereldberoemd werd als ‘The Great Escape’. De vondst van Almekinders vormde de basis voor de replica die nu in het Vliegend Museum Seppe hangt, compleet met een cockpit die precies is nagebouwd en kleine details zoals duizenden blauwe klinknagels, waarvan één geel als verwijzing naar het originele wrak.

Museumstuk