Wie wordt de nieuwe ‘minister van luchtvaart’? | Analyse

Nu D66, VVD en CDA hun plannen voor Nederland gepresenteerd hebben breekt de formatiefase aan. Welke Haagse bekenden, of juist mensen van buiten, worden bewindspersoon in het kabinet-Jetten? Ook voor de luchtvaart is het speculeren begonnen; wie wordt de nieuwe minister van I&W?

De opening van Lelystad Airport, een potentiële nachtsluiting van Schiphol en een hoop meer. De agenda van de toekomstige bewindspersonen verantwoordelijk voor de luchtvaart is nu al aardig gevuld. Op wiens bureau komen deze dossiers te liggen? De luchtvaart valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Hoewel ministeries nogal eens van naam veranderen hebben de formerende partijen nu al aangegeven het meeste bij hetzelfde te houden en gewoon ‘aan de slag’ te willen.

Achter gesloten deuren wordt nu besloten welke partijen welke posten toebedeeld krijgen. Het is goed gebruik dat de partijen vervolgens zelf, zonder bemoeienis van de coalitiepartners, over de personele invulling gaan. Hoewel we van buitenaf natuurlijk maar beperkt zicht hebben op het interne ‘spel van de poppetjes’ zijn er zeker wel namen die er uitspringen.

VVD

Als de VVD bijvoorbeeld het ministerschap van I&W mag gaan invullen heeft de partij een aantal mensen in de gelederen die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Zo is Thierry Aartsen op dit moment demissionair staatssecretaris op I&W. Doorschuiven naar een ministerspost zou niet vreemd zijn. Hoewel Aartsen zich als staatssecretaris niet bezighoudt met de luchtvaart kent hij de weg op het ministerie dus wel. Iemand die daarentegen echt als luchtvaartkenner bekendstaat in de Kamer is Peter de Groot. De Groot voert al jaren het woord op luchtvaartgerelateerde thema’s namens de VVD. Bovendien is hij voorzitter van de I&W-Kamercommissie. Al sinds zijn studietijd is hij bezig met infrastructuur. Aan dossierkennis dus geen gebrek.

D66

Hoewel alles kan in het Haagse lijkt het op het eerste gezicht minder logisch dat D66 zich hard zal maken voor het krijgen van I&W. Met de opening van Lelystad Airport op de agenda zou een D66-minister zich niet per se populair maken bij de eigen achterban. Ook heeft de partij geen direct logische kandidaat. De huidige woordvoerder Robbert van Asten zit nog maar net in de Kamer. De voormalig wethouder van Den Haag brengt wel de nodige ervaring buiten de Kamer met zich mee. Als de democraten toch hun zinnen gezet hebben op I&W, wellicht met het oog op het openbaar vervoer, zou hij dan ook zomaar eens een mogelijke bewindspersoon zijn.

CDA

Ook het CDA heeft in potentie een sterke kandidaat. De partij van Henri Bontenbal, zelf overtuigd niet-vlieger, is met de afgelopen verkiezingen een vriendelijker gaan kijken naar de luchtvaartsector. De vice-fractievoorzitter, Hanneke Steen, is net als Van Asten een nieuw gezicht in de Kamer. Wel heeft Steen een serieus I&W-profiel. Eerder was ze al directeur op het ministerie en bij Rijkswaterstaat. Bontenbal blijft zelf in de Kamer om de fractie te leiden.

Al met al blijft het koffiedik kijken tot vrijdag wanneer er, als alles goed gaat, meer bekendgemaakt wordt. Tegen die tijd hebben D66, VVD en CDA ook het eerste Kamerdebat over het coalitieakkoord achter de rug. Wat in ieder geval als een paal boven water staat is dat een minderheidskabinet met ambities bewindspersonen nodig heeft die het klappen van de zweep kennen. En met die gedachte in het achterhoofd moeten we misschien niet heel raar opkijken als we ineens worden verrast door de terugkeer van een oudgediende.