Airbus naar Schiphol vertraagd om bijzondere reden

Op de luchthaven van Valencia deed zich zaterdag een opmerkelijk incident voor. Een verwarde man klom bovenop een Airbus A320 van Vueling.

Na de klim rende de man schreeuwend over de romp van het toestel. Ondertussen dronk hij uit een fles of blikje, waarna hij het voorwerp van het vliegtuig gooide. Het ging om de EC-MUM, een zestien jaar oude Airbus A320 van Vueling, die gepland stond om als vlucht VY8351 naar Amsterdam Schiphol te vertrekken. De Spaanse politie wist de 24-jarige Marokkaanse man veilig van het vliegtuig te halen. Vanwege zijn psychische toestand is hij vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Valencia.

Door het incident liep de vlucht naar Amsterdam een vertraging op van ruim twee uur. In plaats van de geplande vertrektijd van 18:35 uur vertrok het toestel pas rond 21:00 uur. Vueling zette uiteindelijk een vervangend vliegtuig in, registratie EC-MYC. De betrokken A320 bleef aan de grond en werd, vermoedelijk na een uitgebreide inspectie, pas een dag later weer in dienst genomen.

Protest

Het is niet voor het eerst dat iemand bovenop een vliegtuig klimt. In 2019 vond een vergelijkbaar incident plaats op London City Airport. Een lid van actiegroep Extinction Rebellion beklom daar een Embraer van British Airways CityFlyer, eveneens met Amsterdam als eindbestemming. De actie maakte deel uit van een bredere protestactie tegen de luchtvaart. Naast het beklimmen van het toestel weigerde een andere passagier aan boord te gaan en werd de toegang tot de luchthaven tijdelijk belemmerd.