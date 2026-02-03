Alweer problemen bij Air India, 787 blijft aan de grond

Air India heeft opnieuw een Boeing 787 aan de grond gehouden na een melding van mogelijke problemen met de brandstoftoevoer. Het voorval roept direct herinneringen op aan de dodelijke crash met hetzelfde type, waarbij 260 personen om het leven kwamen. Eerder werden ook al drie Dreamliners langdurig uit dienst gehaald voor extra inspecties.

Problemen

Volgens Air India werd de technische afwijking vastgesteld na afloop van een vlucht. Een piloot maakte melding van een mogelijk probleem met een brandstofschakelaar. De luchtvaartmaatschappij laat weten dat de melding met prioriteit wordt onderzocht en dat zowel Boeing als de Indiase luchtvaartautoriteit DGCA zijn geïnformeerd. Boeing bevestigt in een reactie dat het contact heeft met Air India en ondersteuning biedt bij het onderzoek. De fabrikant gaf verder geen inhoudelijke toelichting zolang de controles nog lopen.

Brandstofschakelaars

Het voorval staat niet op zichzelf. Opnieuw ligt de focus op de brandstofschakelaars van de Boeing 787. In een voorlopig rapport meldde AAIB dat de schakelaars van beide motoren kort na het opstijgen gelijktijdig versprongen van ‘run’ naar ‘cut-off’. Daardoor vielen de motoren uit en verloor het toestel vrijwel onmiddellijk stuwkracht. Tot nu toe heeft het onderzoek niet kunnen vaststellen hoe of waarom die omschakeling plaatsvond. Na publicatie van het rapport verklaarden zowel de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA als Boeing dat het ontwerp van de brandstofschakelaar veilig is. De Indiase toezichthouder DGCA gaf daarop opdracht tot aanvullende inspecties van Boeing 787- en 737-toestellen in het land. Air India liet weten bij die controles geen afwijkingen te hebben gevonden.

Reeks eerdere incidenten bij Air India

Toch blijft het aantal meldingen bij Air India’s 787-vloot aanleiding tot discussie. In november vorig jaar hield de airline al drie Dreamliners langdurig aan de grond voor uitgebreide inspecties. In de maanden daarvoor deden zich ook meerdere ernstige incidenten voor. Zo werd bij een landing in Birmingham onverwacht de Ram Air Turbine (RAT) geactiveerd, een noodvoorziening die normaal alleen wordt ingezet bij uitval van beide motoren of de stroomvoorziening. Kort daarna week een andere Dreamliner tijdens een nachtvlucht van Wenen naar Delhi uit naar Dubai na storingen in onder meer de automatische piloot, autothrottle en vluchtbesturingssystemen. De Federation of Indian Pilots trok destijds aan de bel en riep op tot een volledige veiligheidscheck van de gehele 787-vloot van Air India. Volgens de pilotenbond was het onderzoek te veel gericht op afzonderlijke componenten, terwijl bredere systeemproblemen niet konden worden uitgesloten.