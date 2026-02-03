Dodelijk vliegtuigongeluk in Rusland

Bij een vliegtuigongeluk in Rusland zijn maandag drie mensen om het leven gekomen. Het toestel voerde een trainingsvlucht uit. Twee studenten van 21 en 22 jaar en hun 37-jarige instructeur kwamen om het leven.

Het ongeval

De Diamond DA40 NG, registratienummer RA-02673, voerde een trainingsvlucht uit met studenten van de Sint-Petersburg State University of Civil Aviation. Het ongeluk vond plaats in de regio Orenburg, Rusland. Dat meldt news.az. Bij aankomst van de hulpdiensten was er geen brand ontstaan, maar het toestel was zwaar beschadigd. De Russische autoriteiten hebben nog geen volledige verklaring gegeven voor de oorzaak van de crash. Onderzoekers zullen kijken naar technische storingen, weersomstandigheden en de communicatie tussen de piloten en de luchtverkeersleiding. Autoriteiten in Orsk verwachten spoedig meer informatie te kunnen geven, terwijl reddings- en onderzoeksteams nog steeds ter plaatse bezig zijn.

Saint Petersburg State University

De betrokken studenten volgden hun opleiding aan de Saint Petersburg State University of Civil Aviation, een belangrijke luchtvaartschool in Rusland. De universiteit werd in 1955 opgericht als de “High School of Civil Aviation” om senior personeel voor de civiele luchtvaart op te leiden. In 2004 ontving de instelling haar huidige status als universiteit, waar toekomstige piloten, luchtverkeersleiders en luchtvaartspecialisten worden opgeleid.