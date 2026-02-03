KLM-partner breidt netwerk via Schiphol uit

Schiphol wordt een belangrijk knooppunt in de nieuwe samenwerking tussen SAS en de Roemeense luchtvaartmaatschappij TAROM. Dankzij de nieuwe samenwerking krijgen SAS-klanten toegang tot een breed netwerk tussen Boekarest en grote Europese hubs, waaronder Amsterdam Schiphol.

Nieuwe samenwerking

SAS en de Roemeense luchtvaartmaatschappij TAROM gaan een nieuw codeshare‑akkoord aan. Reizigers krijgen daardoor meer keuze en soepelere aansluitingen tussen Scandinavië en Roemenië, via belangrijke Europese knooppunten zoals Amsterdam, Brussel, Frankfurt en Praag. Het nieuwe partnerschap gaat van start op 9 februari 2026. ‘Deze samenwerking met TAROM is een belangrijke stap in het verbeteren van de connectiviteit tussen Scandinavië en Roemenië. Door onze netwerken te combineren en soepele transfers via grote Europese hubs aan te bieden, geven we onze klanten meer flexibiliteit, keuze en comfort tijdens hun reis’, zegt Paul Verhagen, voormalig KLM-medewerker en huidig Chief Commercial Officer bij SAS.

Schiphol als belangrijke hub

Schiphol is een belangrijke luchthaven voor reizen naar en vanuit Roemenië. In de meest recente jaarlijkse Traffic Review van Schiphol is te zien dat de luchthaven 3.370 vliegbewegingen van en naar Roemenië noteert. Een stijging van 7,2 procent ten opzichte van 2023. In totaal vlogen 470.960 passagiers op deze route. Met de komst van de nieuwe samenwerking tussen SAS en TAROM wordt het voor passagiers nog eenvoudiger. SAS-klanten krijgen toegang tot TAROM‑vluchten tussen Boekarest en Amsterdam, waardoor overstappen naar Kopenhagen, Oslo en Stockholm soepeler verloopt. Dit maakt Schiphol een belangrijk Europees knooppunt en biedt reizigers uit Roemenië meer keuze, flexibiliteit en aansluitingen.

Zwaar weer voor TAROM