Nieuwe periode van start bij KLM en Transavia

Zowel KLM als Transavia starten een nieuwe fase. Met de herbenoeming van Marjan Rintel bij KLM en de komst van Paul Terstegge bij Transavia, staan beide maatschappijen aan het begin van een nieuwe periode.

Al blijkt de taak voor beide leiders allesbehalve eenvoudig. De druk op KLM en Transavia neemt toe nu het nieuwe kabinet plannen bekendmaakt die de operatie flink kunnen beperken.

Veranderingen bij KLM

De Raad van Bestuur van Air France-KLM heeft de voordracht van Marjan Rintel goedgekeurd. Zij wordt voorgedragen voor een tweede termijn van vier jaar als CEO. Onder Rintel’s leiding ligt de focus op het versnellen van KLM’s transformatie. Benjamin Smith, CEO van Air France-KLM, heeft vertrouwen in Rintel: ‘In de afgelopen vier jaar hebben Marjan en haar teams onvermoeibaar gewerkt om de capaciteit van KLM te herstellen in het post‑Covid‑tijdperk. Dat gebeurde in een uitdagende context met forse belastingverhogingen en niet‑beheersbare kosten.’ Marjan Rintel zegt zelf dat KLM opereert in een uitdagende en zeer competitieve omgeving. ‘Om daarin succesvol te kunnen zijn moeten we beschikken over een sterk operationeel en financieel fundament. Daarom intensiveren en versnellen we onze transformatie. We gaan structurele maatregelen nemen die onze organisatie vereenvoudigen, onze operatie verbeteren, onze inkomsten verhogen en onze kosten verlagen.’

Nieuwe CEO Transavia

Paul Terstegge volgt Marcel de Nooijer op als CEO van Transavia. Terstegge heeft een brede achtergrond binnen KLM en de Air France-KLM Group. Zijn focus ligt op het verder versterken van Transavia’s Europese netwerk, het verbeteren van de reiservaring en het realiseren van een businessmodel dat klaar is voor de komende jaren. ‘Wat me opvalt is de open manier van werken bij Transavia. Ik zie hoeveel energie er door het bedrijf stroomt. Ik kijk ernaar uit om samen slimme keuzes te maken, ruimte te geven aan vernieuwing en te blijven zorgen voor een prettige en betaalbare reis voor onze passagiers’, aldus Terstegge.

Uitdagende periode

De druk op KLM en Transavia neemt toe nu het nieuwe kabinet plannen bekendmaakt die de operatie flink kunnen beperken. Zo wil de coalitie een nachtsluiting op Schiphol invoeren. Verder wil het de 478.000 vliegbewegingen verankeren in een nieuw luchthavenverkeersbesluit. Daarmee wordt de eerdere limiet van 500.000 vluchten per jaar definitief verlaagd. Voor beide maatschappijen, en met name voor Transavia, kan dit grote gevolgen hebben: minder rotaties per toestel, hogere kosten per vlucht en een sterk verhoogde concurrentiedruk met andere Europese hubs. Organisaties uit de regio en de sector oefenen bovendien extra druk uit, terwijl KLM waarschuwt dat dit haaks staat op de ambitie om Nederland economisch concurrerend te houden.