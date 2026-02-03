Russische Sukhoi met ‘vreemde’ lading onderschept

Spaanse F/A-18M Hornets onderschepten eind januari een Russische Sukhoi Su-30 die was uitgerust met een uitzonderlijke wapenconfiguratie.

Het Spaanse ministerie van Defensie maakte bekend dat de toestellen, tijdelijk gestationeerd op de Litouwse vliegbasis Šiauliai, meerdere Russische militaire vliegtuigen hebben onderschept boven internationale wateren nabij het NAVO-luchtruim. Op een vrijgegeven foto is te zien dat een van de onderschepte toestellen een Su-30SM2 van de Russische marine betrof.

Wat de onderschepping bijzonder maakt, is de bewapening van de Sukhoi. Het toestel droeg Kh-31-raketten, mogelijk de antischip- of antiradarvariant, in combinatie met RBK-500-clusterbommen. De wapencombinatie wordt zelden waargenomen boven de Oostzee. Vergelijkbare configuraties zijn vooral bekend van Russische Su-30’s boven de Zwarte Zee, waar clusterbommen onder meer zijn ingezet tegen onbemande maritieme doelen. Voor het Baltische gebied lijkt dit echter een primeur te zijn.

Oefening of machtsvertoon?

Waarom de Su-30 was uitgerust met deze afwijkende configuratie is niet duidelijk. Mogelijk ging het om machtsvertoon, al lijkt het aannemelijker dat de bewapening verband houdt met een oefening. Rond dezelfde periode berichtten Russische media over militaire oefeningen in de regio Kaliningrad, waarbij gevechtsvliegtuigen precisie-aanvallen uitvoerden op gronddoelen.

Luchtruimschending

Sinds de oorlog in Oekraïne vinden vaker Russische militaire vluchten plaats nabij de oostflank van het NAVO-luchtruim. Net als de Spaanse Hornets waren in 2024 ook Nederlandse F-35’s in de Baltische Staten gestationeerd als onderdeel van de NAVO-missie Baltic Air Policing. De F-35’s rukten daarbij meerdere keren uit om Russische machines te onderscheppen en te escorteren. Tijdens zogenoemde quick reaction alerts (QRA’s) identificeerden Nederlandse vliegers onder meer een An-72 transportvliegtuig, een Su-24MR verkenningsvliegtuig en een Il-20 spionagevliegtuig..