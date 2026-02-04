FAA-inspecteur niet meer welkom bij United

Een FAA-inspecteur heeft United Airlines aangeklaagd, nadat de maatschappij hem een levenslange ban zou hebben opgelegd. De inspecteur deed onderzoek naar veiligheidsproblemen bij de 737 MAX-vloot.

De inspecteur vloog buiten werktijd om op 12 mei 2022 met United Airlines. Aan boord zag hij dat zijn stoelzak was gescheurd. Volgens de inspecteur moest hij dit incident melden, ook al was het in zijn vrije tijd. In een gescheurde stoelzak kan je een veiligheidskaart namelijk niet goed opbergen. Daarnaast zag hij ook een passagier in het gangpad staan tijdens de pushback, nog iets wat niet is toegestaan. Van beide voorvallen maakte de inspecteur een foto. Het cabinepersoneel dacht echter dat de man foto’s van hen maakte, en toen ze hem daarop aanspraken zou hij naar hun zeggen agressief gedrag hebben vertoond. Daarop wilde de captain zijn telefoon zien, waarop hij inderdaad geen foto’s van de cabin crew vond. Desondanks keerde het vliegtuig terug naar de gate en de FAA-inspecteur moest uitstappen.

Daarna kreeg hij een reisverbod en United Airlines eiste meer dan drieduizend dollar terugbetaling voor het omdraaien naar de gate. Ook dienden ze een klacht in bij de FAA, die vervolgens een procedure tegen hun inspecteur begon. Hij werd onmiddellijk van alle zaken aangaande United, en vooral hun Boeing 737 MAX-vloot, verwijderd. Volgens de inspecteur is het allemaal een vooropgezet plan van de Amerikaanse maatschappij geweest.

In de rechtszaak kreeg de inspecteur uiteindelijk gelijk. In de uitspraak schreef de rechtbank: ‘als passagiers gestraft zouden worden voor het melden van zorgen over veiligheid, dan zou niemand ooit meer hun mond open trekken. Als wij dan het melden van veiligheidsproblemen gaan straffen, ondermijnt dat de hele vliegveiligheid.’ De inspecteur wil nu dat United Airlines zijn reisverbod opheft, maar dat heeft de maatschappij tot op heden niet gedaan. Ook eist hij meer dan twaalf miljoen dollar schadevergoeding.

United voor de rechter

