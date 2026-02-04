Groningen Airport Eelde slaat vleugels uit naar Engeland

Groningen Airport Eelde krijgt er een nieuwe bestemming bij. Vanaf 4 maart kunnen passagiers naar Norwich vliegen. Daarmee zet Groningen in op de zakelijke reiziger.

De eerste vlucht naar Norwich vertrekt op woensdag 4 maart, en vanaf dan wordt de bestemming eens in de twee weken op woensdag en donderdag aangevlogen. De uitvoerder van die vluchten is LYGG. Het is de bedoeling dat met deze nieuwe route de offshore-industrie en maritieme hubs in de regio met elkaar worden verbonden. Daarmee is dit de eerste stap naar het Noordzeenetwerk.

Jonas van Dorp van Groningen Airport Eelde, legt uit waarom deze verbinding belangrijk is voor de meest noordelijke provincie: ‘De vlucht naar Norwich biedt een extra waarde aan de maatschappelijke relevantie van onze luchthaven, namelijk een passende zakelijke connectiviteit voor de regio. Zo wordt niet alleen de vakantiepassagier, maar ook de zakelijke passagier op onze luchthaven bediend.’ In de toekomst worden steden als Humberside, Esbjerg, Stavanger en ook Den Helder waarschijnlijk toegevoegd aan het Noordzeenetwerk.

Uiteraard kunnen ook ‘gewone’ toeristen kunnen de tickets naar Norwich boeken, niet alleen zakelijke reizigers. Vanwege de kleine toestellen die op de route worden ingezet (naar verwachting tussen 19 en 33 stoelen) zullen de ticketprijzen wel hoog worden. Jonas van Dorp hoopt dat in de toekomst ook meer zonnige bestemmingen aan het netwerk van Groningen Airport Eelde toegevoegd worden. Tot nu toe vliegen maatschappijen als TUI, Transavia en Corendon alleen nog maar naar Gran Canaria, Kos, Antalya, Kreta en Burgas.

Ruime openingstijden Groningen Airport Eelde

Begin november mocht Groningen Airport Eelde de openingstijden verruimen. Vanaf 1 november is de luchthaven open om 6:00 uur, en sluit om middernacht. Directeur Meiltje de Groot pleitte al jaren voor uitgebreidere openingstijden en is blij met de nieuwe vergunning. Maar niet iedereen. Een omwonende sleepte de luchthaven voor de rechter omdat hij vreesde voor zijn nachtrust. Tot nu toe ving hij bot bij de hoogste bestuursrechter, later dit jaar volgt de einduitspraak.