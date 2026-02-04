Nieuwe Boeing voor het eerst de lucht in

Boeing is al jaren bezig met de certificering van de 777X, maar er komt schot in de zaak. In april gaat het vliegtuig – besteld door Lufthansa – voor het eerst de lucht in.

Het is niet de eerste vlucht van de 777X, want die werd in januari 2020 al uitgevoerd. Maar het is wel voor het eerst dat een toestel bestemd voor de productie het luchtruim mag kiezen. De machine wordt van Lufthansa, die hem al in 2013 bestelde. De eerste vlucht gaat plaatsvinden in april, zo blijkt uit een document van Boeing waar Reuters inzage in kreeg. Dat gebeurt op Paine Field in Everett, Washington. De Boeing-fabriek ligt naast dat vliegveld.

Momenteel wordt de brandstof van het Lufthansa-toestel getest, in aanloop naar de motortests later deze maand. Het vliegtuig werd gister bij een testinstallatie op Paine Field gezien. Met deze testinstallatie wordt het brandstofsysteem getest, zonder dat de 777X daar daadwerkelijk voor moet vliegen.

Boeing heeft inmiddels al 15 miljard dollar geïnvesteerd in het 777X-programma, dat zes jaar achter op schema ligt. De testvloot heeft veruit de meeste vlieguren van welk Boeing-programma dan ook, maar wacht nog steeds op certificering van de FAA. De nieuwste widebody wordt geplaagd door problemen. Zo vertoonde in een testvlucht één van de motoren al eens ongewoon gedrag, en brak de romp een keer doormidden tijdens een stresstest.

777X nog meer vertraagd?

En zeer recent werd bekend dat Boeing een nieuw probleem heeft vastgesteld bij de GE9X-motoren, die speciaal voor de 777X zijn ontwikkeld door General Electric. Vooralsnog komt het testprogramma van de 777-9 niet in gevaar, Boeing en General Electric werken samen aan een oplossing. Als alles vanaf nu wel naar behoren blijft gaan, kan Lufthansa haar eerste exemplaar in 2027 verwachten.