Qantas trekt handen af van maatschappij

Qantas verkoopt haar belangen in Jetstar Asia. De Australische flag carrier focust zich liever op de binnenlandse markt. Het betekent een volledige rebranding voor de Aziatische tak van de budgetmaatschappij.

De Qantas Group heeft het voorlopige akkoord getekend. Haar aandeel, 33,2 procent, wordt verkocht aan de JAL Group. Die groep bestaat uit Japan Airlines, Tokyo Century en de Development Bank of Japan (DBJ). Japan Airlines en Tokyo Century hebben al aandeel in Jetstar, dus het vrijgekomen deel zal naar DBJ gaan. Hoe dat exact vorm zal krijgen is nog niet duidelijk. De verkoopovereenkomst moet in juli 2026 afgerond zijn, waarna de transactie naar Qantas in juni 2027 klaar moet zijn.

De beslissing van Qantas komt nadat de Jetstar-basis in Singapore werd gesloten. Hoge regionale competitie en hoge brandstof- en leverancierskosten zorgden ervoor dat de resultaten tegenvielen. Daarom focust de Qantas Group zich liever op haar kernactiviteiten in Australië: flag carrier Qantas en de budgetmaatschappij Jetstar Airways. Het Australische deel van Jetstar heeft haar basis in Melbourne en richt zich op binnenlandse vluchten.

Jetstar Azië gaat er na de terugtrekking van Qantas anders uitzien. Wat zeker is, is dat de naam gaat veranderen. Maar hoe de maatschappij er verder uit gaat zien wordt in oktober van dit jaar onthuld. Het huidige personeel en de vluchtschema’s blijven, net als de codeshare met Qantas en Jetstar Airways. Maar de Japanse tak wil wel haar netwerk vanuit Tokyo Narita uitbreiden en binnenlandse verbindingen ondersteunen.

De comeback van de A380

Qantas had in 2025 minder groei dan gedacht, omdat het lang duurde om de A380’s terug in dienst te brengen. De meeste daarvan stonden jarenlang in de woestijn in Californië, omdat de Superjumbo’s tijdens de coronaperiode niet nodig waren. In december kwam de tiende en laatste A380 terug in dienst. Dat was overigens nog een hele klus, omdat de machines in Abu Dhabi uitgebreide checks moesten krijgen.