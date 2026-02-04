TUI heeft grootse plannen

De vliegende tak van TUI, TUI Airlines, gaat er in de toekomst flink anders uitzien. De vijf operators vliegen nu nog onafhankelijk van elkaar, maar moeten straks meer gecommercialiseerd worden.

Sinds november 2024 heeft TUI voor het eerst een eigen Chief Commercial Officer (CCO): Peter Glade. Hij kwam van SunExpress, en houdt zich bij de vakantiemaatschappij nu bezig met alles op het gebied van commercie. En daar ziet hij veel ruimte voor verbetering. ‘We willen de airline meer commercialiseren en ervoor zorgen dat het een onafhankelijke, winstgevende tak binnen TUI wordt,’ aldus Glabe. In de toekomst moet TUI de grootste klant van de vliegmaatschappij blijven, maar de CCO heeft wel ideeën over hoe het anders kan.

In de zomer zitten vliegtuigen vol. In de winter vliegen ze gemiddeld maar 6,5 uur per dag. Daarom wil hij inzetten op een verbeterd ticketsysteem, zodat een ticket kopen straks net zo makkelijk is ‘als shoppen op Amazon.’ TUI wil geen reguliere lijnvervoerder worden, maar de verkoop van losse tickets wordt daardoor wel een stuk makkelijker. Ook wil hij dit airline-breed trekken. In België gebeurt dit namelijk al veel, maar in het Verenigd Koninkrijk nog amper.

Verder wil Glabe uitbreiden op nieuwe markten. Zo ziet hij dat TUI nog veel reizen verkoopt, om de passagiers er vervolgens heen te brengen met een partnermaatschappij. Dat zou hij graag anders zien. En TUI vliegt bijvoorbeeld van Londen naar Cancún, maar is niet actief op de Mexicaanse markt. Daar ziet hij kansen voor bijvoorbeeld codesharing. Wat alle plannen concreet voor Nederland gaan betekenen, is nog niet duidelijk gemaakt. De Nederlandse tak vliegt met zes Boeing 737 MAX 8, en vier Dreamliners. Ze staan gestationeerd op Schiphol, maar de 737’s worden ook regelmatig ingezet vanaf Rotterdam, Eindhoven en Groningen.

TUI Nederland doet het goed

De Nederlandse tak van het vakantiebedrijf boekte in 2025 grote successen. Op de route Amsterdam – Curaçao vervoerde ze toen 250.000 passagiers. In de kerstvakantie werd het aantal vluchten ook tijdelijk opgeschroefd naar 18 per week. De verbinding speelt een belangrijke rol voor zowel vakantiegangers als bezoekers die familie en vrienden willen ontmoeten op het eiland. Vanaf april wil TUI Fly de frequentie opnieuw ophogen.