United 767 keert om naar Schiphol

Een Boeing 767 van United Airlines is onlangs omgekeerd naar Schiphol. Dat had te maken met een probleem met één van de generatoren.

De Boeing 767, registratie N675UA, vloog op vrijdag 30 januari van Amsterdam Airport Schiphol naar Chicago O’Hare. Vlak voor het middaguur verliet het toestel zijn parkeerpositie en taxiede naar de Zwanenburgbaan. Daar steeg de machine van United Airlines op, om in een vliegtijd van ongeveer acht uur naar de grootste stad van Illinois te vliegen. Maar zover kwam het niet.

Vlak na takeoff boog de machine af naar het noorden. Maar op een vlieghoogte van 13.000 voet, ongeveer vier kilometer, brak de bemanning de klim af. Dat kwam door een probleem met een generator in één van de Pratt & Whitney 4060-motoren. Om welke motor het exact ging is niet duidelijk. De crew meldde dat de generator was uitgevallen. Vervolgens vloog de Boeing 767 boven de Noordzee, ter hoogte van Den Helder, enkele rondjes om brandstof te lozen. Daarna keerde het vliegtuig terug naar Schiphol. Na een vlucht van ongeveer 45 minuten stond het toestel op de Polderbaan. Vervolgens werd de vlucht geannuleerd. De Boeing staat nog altijd op de grond op Schiphol. Wanneer de machine terug de lucht in kan, is nog niet bekend.

Motorproblemen op Schiphol

In december ging het ook al mis met een Boeing 767 van United Airlines. Toen de bemanning zich opmaakte voor de landing in Amsterdam kreeg het toestel te maken met motorproblemen. Daarom werd op zes kilometer hoogte een Pan-Pan-bericht uitgestuurd. Eén van de motoren gaf een foutmelding in het de-icing-systeem aan. De flight crew vroeg of de hulpdiensten op Schiphol standby konden staan, maar hun inzet bleek niet nodig. Na twee dagen op de grond te hebben gestaan, kon de Boeing aan haar weg naar huis beginnen.