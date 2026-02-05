Goed nieuws voor liefhebbers van ‘Schiphol Airport’

Na twee seizoenen die een blik achter de schermen van Nederland’s grootste luchthaven boden, start het derde seizoen van Schiphol Airport. De serie volgt opnieuw de dagelijkse gang van zaken op Schiphol, van passagiersafhandeling tot beveiliging en operationele coördinatie.

Schiphol Airport

Volgens producent No Pictures Please biedt het programma een ‘realistisch inkijkje’ in de dagelijkse operatie van een luchthaven waar jaarlijks miljoenen passagiers passeren. Het laat niet alleen de complexiteit zien, maar ook de menselijke kant van de operatie. Josée Bronk, die sinds het eerste seizoen meedraait, zegt dat de aanwezigheid van de cameraploeg haar dagelijkse werk nauwelijks verandert. ‘Ik focus op de operatie. De cameraploeg past zich aan ons aan. Wat gefilmd wordt, is niet mijn zorg. Mijn prioriteit blijft dat reizigers hun vlucht halen.’ Ze benadrukt dat humor en stressbestendigheid essentieel zijn voor het werk, vooral in drukke periodes.

Bekende en nieuwe gezichten

Floormanagers Josée Bronk en Daan keren terug, terwijl nieuwe medewerkers, zoals Viggo-collega’s Claire en Yusuf, worden geïntroduceerd. Ook andere operationele functies, zoals grondstewards, beveiligers en douaniers, krijgen een prominente rol. Seizoen 3 geeft ook uitgebreid inzicht in de werkzaamheden van de Koninklijke Marechaussee, die dag en nacht aanwezig zijn op de luchthaven.

Bijzondere gebeurtenissen

Schiphol krijgt regelmatig te maken met bijzondere incidenten, van drugsvangsten tot veiligheidsproblemen. Eind december 2025 betrapte crew security een piloot en een steward op alcohol in het bloed tijdens een routinecontrole. In oktober 2025 arresteerde de Koninklijke Marechaussee een 46-jarige man uit Amsterdam wegens betrokkenheid bij drugssmokkel via de luchthaven. Tijdens huiszoekingen troffen de autoriteiten tientallen kilo’s verdovende middelen aan, mogelijk bestemd voor uitvoer via Schiphol. Dit soort incidenten komen vaker voor. Eerdere grote vondsten omvatten honderden kilo’s cocaïne, maar ook situaties waarbij medewerkers met toegangspassen verboden goederen langs de beveiliging probeerden te brengen.