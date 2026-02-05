Koninklijke Luchtmacht klaar voor C-390

De Koninklijke Luchtmacht bereidt zich voor op de komst van de C-390, die volgend jaar geleverd moet worden. De eerste Nederlandse crews zijn nu omgeschoold op dit type. Dat gebeurde op de vliegbasis Beja in Portugal.

De Koninklijke Luchtmacht begon in juli met het opleiden van haar personeel op Beja, in het zuiden van Portugal. De Nederlanders trainden daar in samenwerking met de Portugese luchtmacht, om zo de training voor de Embraer C-390 te standaardiseren en verbeteren. Dat toestel komt naar verwachting in 2027 naar Nederland en gaat de verouderde Lockheed Martin C-130 Hercules als militair transportvliegtuig vervangen. In november 2025 is het Braziliaanse Embraer aan de bouw begonnen. De Nederlandse krijgsmacht krijgt in totaal vijf toestellen van dit type.

Een nieuw type betekent ook een conversietraining, waarvoor Nederlands luchtmachtpersoneel op 3 februari is gegradueerd. De eerste klas, met vier vliegers en vier loadmasters, volgden hun opleiding in nauwe samenwerking met het Esquadra 506 (“Rinocerontes”) van de Portugese luchtmacht. Portugal is de eerste Europese gebruiker van de C-390. De opleiding werd zowel in de simulator als tijdens operationele vluchten gevolgd.

De nieuwe C-390 is sneller en heeft meer laadvermogen dan zijn voorganger en werkt met meer geavanceerde systemen. Daarmee is het een waardige opvolger voor de Hercules C-130. De Koninklijke Luchtmacht heeft de toestellen samen met de Zweedse en Oostenrijkse luchtmacht gekocht. Dat bood verschillende voordelen, waaronder een lagere prijs per toestel en het makkelijker kunnen uitwisselen van personeel.

Zuid-Korea kiest ook C-390

Ook de Zuid-Koreaanse luchtmacht is voor het militaire toestel van Embraer gevallen. Op de Singapore Air Show liet de Braziliaanse vliegtuigfabrikant weten dat de C-390 de laatste fase van assemblage is ingegaan. De machine mag ook hier de oudere Hercules-transporters vervangen. Maar voor het zover is moeten er nog testvluchten worden gemaakt, en Zuid-Koreaanse systemen geïntegreerd.