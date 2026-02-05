Martinair 747 met problemen terug naar Amsterdam

De laatste telg uit de bijna 68-jarige geschiedenis van Martinair die onderweg was naar Caïro, is boven Frankfurt omgedraaid. Het toestel, in dienst bij KLM/Martinair Cargo, had waarschijnlijk te maken met een hydraulisch lek.

De Boeing 747-400, registratie PH-MPS, de enige machine die nog rondvliegt in Martinair-beschildering, stond gepland om op 4 februari van Amsterdam naar Caïro in Egypte te vliegen. De Jumbo verliet rond 13:30 haar parkeerpositie op het cargo-platform en taxiede richting de Kaagbaan. Daar steeg het vliegtuig in zuidwestelijke richting op. Via Amersfoort en Arnhem vloog de Boeing het Duitse luchtruim binnen. Maar boven Frankfurt, op een kruishoogte van 35.000 voet (10,6 kilometer) besloot de bemanning de vlucht af te breken en om te keren naar Schiphol. Bron: FlightRadar24

Waarom deflight crew daarvoor koos, is niet helemaal duidelijk. Op Facebook wordt gemeld dat er sprake was van een hydraulische lek bij het remsysteem. Op een foto is te zien hoe de Boeing 747, na haar landing op de Zwanenburgbaan, opgewacht werd door drie brandweerwagens. Uiteindelijk stond het toestel na drie uur weer terug op de parkeerpositie. Vermoedelijk wordt de machine nu nagekeken. Als zo’n hydraulisch lek niet wordt verholpen, kan het vliegtuig onvoldoende remmen en in het ergste geval zelfs van de baan af schieten. Wanneer het cargotoestel van Martinair weer de lucht in gaat, is nog onbekend. De 35-jarige Jumbo keerde nog niet zolang geleden terug van groot onderhoud en is samen met drie andere 747-400’s in KLM Cargo-livery verantwoordelijk voor het vrachtvervoer van KLM/Martinair Cargo. Vervanging van deze vier machines door Airbus A350F’s staat gepland in 2027.

United met problemen

Vorige week moest er ook al een vliegtuig omkeren naar Schiphol. Het overkwam een Boeing 767 van United Airlines. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar Chicago, maar kreeg boven de Noordzee te maken met een probleem in één van de generatoren. Daarop besloot de bemanning de klim af te breken. Na een vlucht van slechts drie kwartier stond de Boeing terug op de Polderbaan. Inmiddels is dat vliegtuig weer onderweg naar huis. 4 februari, om iets voor 18:00, ging het de lucht in richting New York Newark.