Wat doet Airbus met drones op luchtmachtbasis?

Op een luchtmachtbasis in Singapore hebben Airbus en Singapore Air Force voor het eerst het zogenaamde ‘HTeaming’-concept in de praktijk gebracht. Tijdens de proefvluchten werkten een helikopter en een drone nauw samen in de lucht. Piloten krijgen daarbij live beelden van de drone voor een beter overzicht van hun omgeving om sneller en gerichter beslissingen nemen.

Digitale ogen vooruit

De tests vonden begin dit jaar plaats en richtten zich op scenario’s zoals zoek- en reddingsmissies. Terwijl de helikopter in de lucht vloog, ontving de bemanning direct beelden en sensordata van de drone. Zo konden de piloten gebieden in de gaten houden die ze zelf niet konden overzien en sneller beslissingen nemen in potentieel gevaarlijke situaties. ‘Moderne operaties vragen om systemen die zich meteen kunnen aanpassen aan wat er gebeurt’, zegt Ang Jer Meng, directeur bij DSTA. ‘Deze test laat zien dat technologie de mens ondersteunt, maar dat de uiteindelijke beslissingen nog steeds door de piloot worden genomen.’ © Airbus Helicopters

Samenwerking tussen drone en helikopter

Airbus maakt voor de test gebruik van de H225M, een grote helikopter die onder andere wordt gebruikt voor transport, reddingsacties en militaire missies. ‘Dit verandert hoe missies kunnen worden uitgevoerd’, zegt Olivier Michalon van Airbus Helicopters. ‘Door helikopters en drones samen te laten werken, krijgen piloten informatie die voorheen onmogelijk was, zelfs in lastige of gevaarlijke situaties.’ De Flexrotor zelf is een compacte drone die verticaal kan opstijgen en landen met een gewicht van 25 kilo en een vliegbereik tot veertien uur.