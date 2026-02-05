SWISS lovend over Airbus: ‘Zeer betrouwbaar gebleken’

SWISS heeft de tweede gloednieuwe Airbus A350-900 in ontvangst genomen en is zeer tevreden over het type. De COO spreekt lovend over de A350. Verdere leveringen van A350’s volgen later dit jaar.

Tweede A350 in de vloot

Het nieuwe vliegtuig, geregistreerd als HB-IFB en vernoemd naar de stad Delémont, wordt vanaf 23 februari 2026 ingezet op de route van Zürich naar Montreal. ‘Onze eerste Airbus A350-900 heeft in de eerste honderd dagen al bewezen uiterst betrouwbaar te zijn’, zegt Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer van SWISS. ‘Met elke nieuwe A350 kunnen we steeds meer reizigers laten genieten van onze vernieuwde SWISS Senses-cabine. In de komende jaren verwachten we acht extra A350’s te ontvangen, die onze long-haulvloot verder moderniseren. In de komende jaren verwachten we acht extra A350’s te ontvangen, die onze long-haulvloot verder moderniseren.’

Geen speciale livery

De eerste Airbus A350 van SWISS, HB-IFA, kreeg een speciale ‘Wanderlust’-livery met traditionele Zwitserse motieven. Latere toestellen, zoals HB-IFB, krijgen de klassieke SWISS-kleuren. Het eerste toestel vloog in honderd dagen 720.000 kilometer en maakte driehonderd starts en landingen. Het vliegtuig werd op korte Europese routes ingezet om bemanningen snel vertrouwd te maken met het nieuwe type en passagiers kennis te laten maken met de SWISS Senses-cabine, met meer comfort, grotere schermen en een premium-economyklasse.