Voormalig KLM-topman schrapt belangrijke vluchten

Voormalig topman van KLM en nu CEO van IndiGo, Pieter Elbers, grijpt stevig in. Door aanhoudende operationele problemen schrapt en vermindert IndiGo meerdere belangrijke routes, waaronder London Heathrow.

Dat blijkt noodzakelijk door aanhoudende operationele problemen op meerdere langeafstandsroutes. Al maanden staat de operatie onder zware druk, mede door toenemende geopolitieke spanningen.

Aantal vluchten teruggeschroefd

Een van de opvallendste maatregelen is het volledig stopzetten van de route tussen Delhi en Kopenhagen, schrijft Reuters. Vanaf 17 februari 2026 wordt deze verbinding tot nader order geschrapt. Ook de verbinding tussen Delhi en Manchester wordt stapsgewijs afgebouwd. Eerst gaat het aantal vluchten van vijf naar vier per week, waarna het vanaf 19 februari verder daalt naar drie. In totaal betekent dit dat het wekelijkse aantal vluchten naar Manchester van negen naar zeven wordt teruggebracht. Daarnaast vermindert IndiGo het aantal wekelijkse vluchten tussen Delhi en Londen Heathrow van vijf naar vier, te beginnen op 9 februari.

Problemen stapelen zich op

De ingrepen volgen op een turbulente periode voor de luchtvaartmaatschappij. In december 2025 liep de operatie volledig vast, met duizenden geannuleerde en vertraagde vluchten in slechts enkele dagen tijd. Meer dan 300.000 passagiers werden getroffen. De Indiase luchtvaartautoriteit DGCA legde daarop een stevige boete op ter waarde van omgerekend zo’n 2 miljoen euro. Ook kreeg het management scherpe kritiek op de planning, personeelsinzet en IT-ondersteuning. Als noodmaatregel moest IndiGo het totale vluchtaanbod toen al met tien procent verlagen.

Tijdelijke oplossing met vliegtuigen

De huidige langeafstandsvloot bestaat uit Boeing 787-9-toestellen die worden gehuurd van Norse Atlantic Airways. Deze dienen als overbrugging totdat IndiGo vanaf 2028 haar eigen Airbus A350-900-vliegtuigen in gebruik neemt. Tot die tijd wil Elbers het intercontinentale netwerk flexibel blijven aanpassen. Voor de korte afstanden kiest IndiGo eveneens voor tijdelijke versterking via geleaste toestellen, al ligt die aanpak politiek gevoelig. De maatschappij zet meerdere vliegtuigen in via het Turkse Freebird Airlines. Vanwege diplomatieke verhoudingen heeft de Indiase overheid beperkingen opgelegd aan samenwerking met Turkse luchtvaartbedrijven. De toestellen van Freebird mogen slechts tot maart 2026 worden gebruikt, zonder mogelijkheid tot verlenging. Eerder werden al vergunningen ingetrokken van Turkse grondafhandelingsbedrijven op belangrijke luchthavens. De tijdelijke uitbreiding is vooral noodzakelijk wegens vertraagde leveringen van nieuwe vliegtuigen en onderhoudsproblemen.