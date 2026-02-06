Trump noemt iconische luchthaven ‘verschrikkelijk’

De luchthaven van Dulles bij Washington D.C. heeft een van de meest iconische terminals ter wereld. Toch noemt Trump het vliegveld ‘verschrikkelijk’. Architecten leveren hun eerste impressies.

In 1962 opende Washington Dulles Airport als de grote, internationale luchthaven van de Amerikaanse hoofdstad. Het vliegveld staat bekend om haar iconische terminal, ontworpen door de Fins-Amerikaanse architect Eero Saarinen. Het ‘hangende dak’ wordt hoog gewaardeerd om zijn sierlijke schoonheid, met een sterke suggestie van het vliegen. Saarinen was ook verantwoordelijk voor het TWA Flight Center op New York JFK.

Toch is Trump ontevreden met het vliegveld. De infrastructuur is volgens hem ‘incorrect ontworpen’ en hij noemde het een ‘verschrikkelijke luchthaven’. IAD heeft, behalve de hoofdterminal, twee zogenaamde concourses die met een ondergrondse trein zijn verbonden aan de ingang. De verste van de twee, de C/D-gates, worden vrijwel exclusief door United Airlines gebruikt.

Washington Dulles Airport | ©Leon Holtkuile

Daarom stelde de Amerikaanse president voor het vliegveld volledig te vernieuwen. In de ogen van Trump mag het ontwerp van Saarinen daarin blijven bestaan. “Eigenlijk heeft het een prachtige terminal – ontworpen door een van de grootste architecten ter wereld destijds,” zei hij. “Ze hebben dus een geweldig gebouw en een slecht vliegveld, maar daar gaan wij verandering in brengen.”

Verschillende grote architectenbureaus hebben geantwoord op het verzoek van de Amerikanen. Zo kwamen Zaha Hadid Architects met een grote boog die voor de terminal van Saarinen moet komen te staan. Het architectenbureau ontwierp onder meer Peking’s Daxing Airport (PKX), en het vliegveld van Bishoftu in Ethiopië dat nog in aanbouw is.

Requests for Information Responses responses and speculative design proposals by international architects and developers for a proposed revitalization to Washington Dulles International Airport have landed. https://t.co/G8NeIZN6Vk pic.twitter.com/5AgDalNgBU — The Architect's Newspaper (@archpaper) January 26, 2026

Concurrent Grimshaw voorziet eveneens een grote, golvende terminal voor de originele terminal van de Finse architect. Daarachter zouden drie losse concourses moeten komen, een uitbreiding ten opzichte van de huidige twee. Het bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor het nieuwe Istanbul Airport (IST), dat in 2026 zomaar eens de grootste van Europa kan worden.

Naamswijziging

Hoewel er slechtere luchthavenontwerpen bestaan in de VS, is het ontwerp niet de enige reden waarom Dulles Airport op de schop moet volgens Trump. De Republikeinen hebben meermaals getracht het vliegveld te vernoemen naar hun president. Reuters berichtte op basis van een vertrouwelijke bron dat Trump zowel de luchthaven van Dulles als Penn Station, een belangrijk treinstation in New York, wilde hernoemen in ruil voor het vrijmaken van $16 miljard voor een belangrijke spoorwegtunnel tussen New York en New Jersey.