KLM-partner wil opnieuw ‘grote order’ plaatsen 

Nog geen jaar na het plaatsen van een miljardenorder bij Embraer, snuffelt KLM-partner SAS Scandinavian Airlines opnieuw aan een grote bestelling.

SAS Scandinavian Airlines zou in gesprek zijn met zowel Airbus als Boeing over de aankoop van nieuwe widebody-toestellen. Dat meldt Bloomberg op basis van gesprekken met topman Anko van der Werff, waarin hij op de grote order zou hebben gehint. Volgens de Nederlandse topman zijn zowel de Airbus A330 en A350, die SAS al in haar vloot heeft, als de 777X en 787 in overweging.

Onder Van der Werff maakt SAS een flinke groei door. De maatschappij start bijna elke paar maanden één of meerdere nieuwe internationale routes. Volgens de topman is er dan ook grote vraag naar intercontinentale vluchten vanuit Scandinavië. Hoewel hij tegenover Bloomberg nog niet wilde verklappen om hoeveel exemplaren het gaat, is het een aantal dat ‘mensen erg enthousiast maakt’.

De langeafstandsvloot van SAS bestaat op dit moment enkel uit Airbussen, waaronder acht Airbus A330-300’s en vijf A350-900’s. De meest recente A350 kwam pas in december aan in Kopenhagen en binnenkort verwelkomt SAS het zesde exemplaar, en tevens laatste, in haar vloot. Vorige maand nog maakte de airline bekend nieuwe routes te starten naar Dubai, Phuket en Krabi vanuit Kopenhagen.

Megadeal

In de zomer van vorig jaar plaatste het Scandinavische bedrijf ook al een megabestelling. Het gaat om tot wel 55 E195 E2-toestellen van de Braziliaanse fabrikant Embraer. Daarvan staan er 45 vast en beschikt de maatschappij over de kooprechten voor nog eens tien toestellen. Met de aankoop is ongeveer 3,5 miljard euro gemoeid en de airline verwacht haar eerste toestel tegen het eind van 2027 in ontvangst te kunnen nemen.

Ook staat er voor SAS nog een andere, belangrijke stap gepland in 2026. In 2024 nam Air France-KLM een aandeel van 19,9 procent in de Scandinavische airline. Het Frans-Nederlandse concern maakte bij de overname alvast de weg vrij voor een controlerend belang in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij. Na twee jaar kan het bedrijf zijn aandeel uitbreiden.

Al gauw bleek hier interesse voor te zijn en in september 2025 ondernam Air France-KLM de eerste stappen voor een dergelijke overname. Dat wil het doen door het volledige aandeel van het Amerikaanse investeringsfonds Castlelake en het Deense Lind Invest over te nemen. Daarmee zou het aandeel stijgen naar 60,5 procent, waarmee Air France-KLM een controlerend belang neemt.