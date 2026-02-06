Nachtmerrie op Brussels Airport net op tijd voorkomen

Het ging donderdagavond bijna helemaal mis op de luchthaven van Brussel. Een Airbus A320neo van SAS Scandinavian Airlines nam een verkeerde afslag en probeerde op te stijgen vanaf de taxibaan.

Wat een gewone retourvlucht had moeten worden, liep bijna uit op een nachtmerrie. Een Airbus A320neo, registratie SE-ROM, stond donderdagavond op de luchthaven Brussel voor vlucht SK2590 naar Kopenhagen. Om 21:44 uur vertrok de Airbus met ruim anderhalf uur vertraging vanaf de gate richting baan 07R. Door een nog onbekende reden namen de piloten een verkeerde afslag.

Het vliegtuig draaide bij afslag E1 naar links en kwam daardoor op een taxibaan terecht, parallel aan landingsbaan 07R/25L. Vervolgens maakte de Airbus vaart en behaalde op de taxibaan al snelheden van bijna 220 kilometer per uur. Gelukkig kreeg de cockpitcrew op tijd in de gaten dat zij zich niet op de juiste baan bevonden en zij wisten het toestel tot stilstand te brengen.

Daarmee was een nachtmerrie voorkomen. Hoewel er zich op dat moment geen andere vliegtuigen bevonden op de taxibaan, ligt er een tijdelijke standplaats aan het einde van diezelfde baan. Gelegen aan de parkeerstrook bevindt zich eveneens het kerosinedepot van de luchthaven, waar veel brandbare vloeistoffen opgeslagen zijn. Het had dus goed mis kunnen gaan.

©Flightradar24

Evacuatie

‘Het opstijgen van een vliegtuig van Scandinavian Airlines werd onderbroken’, aldus woordvoerster Ariane Goossens van Brussels Airport tegenover nieuwsblad.be. ‘Het vliegtuig was het opstijgen gestart vanop de taxibaan in plaats vanop de startbaan. Die taxibaan dient enkel om vliegtuigen te verplaatsen tussen de terminal en start- of landingsbaan.’

De luchthavenbrandweer was al gauw ter plaatse en ook de politie was aanwezig, ‘onder meer om psychologische bijstand te verlenen,’ aldus Goossens. Alle 135 passagiers werden tijdens de evacuatie veilig van boord gehaald en overnachtten op Brussels Airport. Het incident had geen verdere gevolgen voor de operaties op de luchthaven. De Airbus A320neo staat nog altijd op Zaventem.