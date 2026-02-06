Russische vliegtuigfabrikant ontvangt grote order

Aeroflot, de nationale luchtvaartmaatschappij van Rusland, heeft een grote bestelling geplaatst bij het eveneens Russische Yakovlev.

De staatsmaatschappij bestelt zoals verwacht negentig Yakovlev MC-21’s, waarvan de leveringen naar verwachting in 2030 starten. Aeroflot plaatste al eerder orders voor het type en voert nog gesprekken over extra toestellen. De MC-21 is een nieuw narrowbody-vliegtuig waarvan de ontwikkeling al enkele jaren loopt en zich inmiddels in de afrondende fase bevindt. Yakovlev heeft al meerdere toestellen gebouwd die in principe gereed zijn voor aflevering; alleen certificering door de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsia ontbreekt nog.

Aeroflot is daarmee de tweede Russische luchtvaartmaatschappij die dit jaar een grote bestelling plaatst bij een binnenlandse fabrikant. S7 Airlines ging de flag carrier voor met een order voor honderd Tupolev Tu-214’s. De maatschappij sprak in 2024 al met Tupolev over de aanschaf van het type.

Mijlpaal

De bestelling van S7 volgt kort op een belangrijke mijlpaal voor Tupolev. Eind 2025 verkreeg de fabrikant certificering voor de Tu-214, die volledig uit Russische componenten bestaat. Het toestel wordt onder meer aangedreven door PS-90A-motoren van motorenbouwer Aviadvigatel uit Perm. De eerste acht vliegtuigen zijn naar verwachting dit jaar klaar voor levering. Ook de Yakovlev SJ-100 (Sukhoi Superjet 100) speelt een belangrijke rol bij Russische airlines. Het type, dat sinds 2008 wordt geproduceerd, vloog vorig jaar voor het eerst met in Rusland ontwikkelde motoren. Onlangs maakte Yakovlev bekend de internationale markt te willen betreden en de SJ-100 ook buiten Rusland aan te bieden.