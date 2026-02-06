VS kiezen eerste basis voor nieuwe straaljager

Het Amerikaanse ministerie van Defensie is gestart met een onderzoek naar de realisatie van nieuwe faciliteiten voor de Boeing F-47 op Nellis Air Force Base, ten noordoosten van Las Vegas.

De aankondiging is bedoeld om aannemers te identificeren en te selecteren voor de toekomstige bouwprojecten. De werkzaamheden zouden dit jaar al van start kunnen gaan. De plannen bestaan uit meerdere fasen. In de eerste fase moeten op de vliegbasis onder meer nieuwe platformen, onderhoudshangars, een squadrongebouw en simulatorfaciliteiten worden gerealiseerd. In fase twee volgen speciale voorzieningen voor stealthvliegtuigen, extra onderhoudsruimten en opslag voor brandstof en wapens. De derde en laatste fase omvat de bouw van een campus met accommodatie voor ongeveer 240 militairen.

Het feit dat de F-47 expliciet wordt genoemd, is opvallend. Hoewel het nog niet officieel is bevestigd, lijkt Nellis Air Force Base daarmee de eerste operationele thuisbasis te worden van het nieuwe toestel. De eerste exemplaren worden waarschijnlijk gestationeerd op Edwards Air Force Base in Californië, waar voornamelijk testvluchten plaatsvinden.

Nellis huisvest momenteel diverse squadrons, waaronder aggressor-units en de Thunderbirds, het demonstratieteam van de U.S. Air Force. Dankzij de nabijgelegen Nevada Test and Training Range beschikt de basis bovendien over een uitgestrekt oefen- en testgebied. Dat maakt Nellis geschikt voor de verdere ontwikkeling en inzet van de F-47. Het nieuwe type maakt deel uit van het Next Generation Air Dominance (NGAD)-programma en moet, zodra het operationeel is, nauw kunnen samenwerken met autonome drones. De bedoeling is dat de F-47 uiterlijk rond 2030 de F-22 Raptor-vloot vervangt en naast vliegtuigen als de F-35 en F-15EX wordt ingezet.