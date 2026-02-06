Nieuwe luchtvaartminister knipoogt vast naar Schiphol

In korte tijd volgden veel ministers van Infrastructuur & Waterstaat elkaar op. Ook nu is er opnieuw een persoon die deze rol mag overnemen. Wie is deze nieuwe “luchtvaartminister”?

Op vrijdag 30 januari presenteerden Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) vol trots hun nieuwe regeerakkoord Aan De Slag. Op sociaaleconomisch vlak worden er harde keuzes gemaakt, maar de coalitie trachtte eveneens knopen door te hakken op het gebied van Lelystad Airport. Dat vliegveld gaat definitief open voor militair én civiel verkeer.

Degene die daarvoor moet zorgen is Vincent Karremans. Namens de VVD bekleedt hij de post van minister van Infrastructuur & Waterstaat. Dat maakte de partij donderdag via haar sociale mediakanalen bekend. Karremans is daarmee een van de ministers die een plek in het kabinet behoudt, net als Heinen, Hermans en Van Weel. Zij begonnen ook in het kabinet Schoof.

Snelle klim

Karremans, geboren in Den Haag, begon zijn carrière in 2018 bij de VVD in Rotterdam. Daar was hij raadslid en tevens fractievoorzitter van de lokale fractie. Zijn carrière maakte al snel een grote sprong toen hij in 2021 benoemd werd tot wethouder in dezelfde gemeente. Daar had hij de portefeuille Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit en was hij locoburgemeester.

Na de verkiezingen van 2023, waarbij de VVD in een kabinet stapte met de PVV, het NSC en de BBB, werd Karremans aangewezen als staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport. Na het vertrek van de PVV uit het kabinet schoof de jonge VVD’er door naar het ministerie van Economische Zaken.

Drukbezette portefeuille

Nu krijgt Karremans dus de portefeuille van Infrastructuur & Waterstaat. Daar zal hij zich onder andere bezig moeten houden met een potentiële nachtsluiting van Schiphol en de opening van Lelystad Airport als “luchtvaartminister”. Verder gaat de minister ook over de rijkswegen, het spoor en de vaarroutes. Bovendien stuurt het ministerie ook aan op waterkwaliteit en -veiligheid.

In een bijdrage op Instagram legt Karremans alvast de nadruk op het belang van Schiphol en de haven van Rotterdam. ‘Maar economie en infrastructuur zijn geen gescheiden werelden. Ze raken elkaar elke dag. Zonde goede wegen geen bedrijvigheid. Zonder havens geen handel. Zonder Schiphol geen internationale verbondenheid.’