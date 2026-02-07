Go-around: met vol vermogen terug de wolken in | Column

In de briefing room ontmoet ik mijn Franse collega van vandaag. Die heeft net als ik een goed humeur. Iemand die ook denkt vanavond gewoon thuis te eten. Ik moet zeker op tijd thuis zijn, want vandaag is mijn dochtertje jarig.

In de pre-flight briefing komen het weer, notams (‘notices to airmen’) en de techniek van het vliegtuig aan bod. Geen bijzonderheden, dus we kunnen vooruit met de lading brandstof die is voorgetanked. Maar deze dag had andere plannen voor ons.

Op zo’n 100 mijl van Marrakech kunnen we pas de live weersvoorspelling ontvangen. Het zicht is bar slecht, zo blijkt, maar nog net boven de toegestane minima. We mogen een approach proberen. Ik breng de cabinebemanning op de hoogte dat er een kans is op een diversion.

Go-around

Draaiend richting de baan in zuidwestelijke richting horen we vliegtuigen voor ons een go-around maken. ‘Dat voorspelt weinig goeds’, hoor ik mijn collega mompelen. Maar de fog patches maken hier en daar plaats voor vlagen beter zicht. Bij het dalen naar de minima roept mijn collega kalm: ‘Go Around’.

Vol vermogen, terug de wolken in. Op twee kilometer hoogte draaien we rondjes in een hold. Nu snel schakelen, want nu het weer niet overeenkomt met de voorspelling is een daadkrachtige aanpak cruciaal. We besluiten uit te wijken naar Ouarzazate, het alternatieve veld zoals gespecificeerd in het vliegplan.

Alleen zit daar nog wel het drie kilometer hoge Atlas-gebergte tussen. Nu rap klimmen naar zo’n vijf kilometer hoogte, wat een enorme impact heeft op het brandstofverbruik. Nu kan het maar beter goed weer zijn daar. Bij het naderen van de stad zien we het: ook hier dichte mist.

Een tweede go-around zou de brandstof naar een kritiek niveau brengen. Na de daling over de Atlas krijgt mijn collega het verlossende woord van de verkeersleiding: ‘Ceiling and visibility OK, cleared to land’. Ik betrap mezelf op een zucht van verlichting.

Na de landing worden de passagiers met bussen naar Marrakech vervoerd, en verheugt de crew zich op een terugkeer naar thuisbasis Barcelona. Maar dan ontvangen we nieuwe instructies van flight ops. Terug naar Marrakech nadat het is opgeklaard en vanaf daar 2 dagen vliegen. Twee.. dagen.. Marrakech..?

In ongeloof neem ik mijn telefoon op. Het is mijn vrouw: ‘Lieverd, schiet eens op, waar blijf je nou?’ Kon ik uit real life-situaties ook maar een go-around maken.

