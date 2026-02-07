Oeps: Airbus zit per ongeluk vast

Een Airbus A350 van Air France werkte zich per ongeluk behoorlijk in de nesten. Het vliegtuig nam de verkeerde afslag en raakte daardoor in de knel.

Het incident gebeurde op de luchthaven van Abidjan. Vlucht AF702 was die dag om 14:35 uur vanaf Parijs Charles de Gaulle vertrokken. Na een vlucht van ongeveer zes uur landde de Airbus A350, registratie F-HUVM, rond 19:30 in de grootste stad van Ivoorkust. Na de landing taxiede het toestel vanaf de enige start- en landingsbaan naar de taxibaan. Tenminste, dat dachten de piloten. In plaats daarvan namen ze de verkeerde afslag.

Die verkeerde afslag leidde naar het militaire gebied. Het probleem is dat de taxibaan daar veel te kort is voor een Airbus. De machine zat vast en kon geen kant meer op. Daarop werden alle 283 passagiers en twaalf bemanningsleden uit het vliegtuig gehaald. Vervolgens gingen technici met het toestel aan de slag om het uit zijn benarde positie te krijgen. Het vliegtuig moet vandaag om 10:00 uur lokale tijd terug naar Parijs, maar of dat gaat lukken is nog niet duidelijk.

Airbus vast in Brussel

De bemanning van de A350 was niet de enige die zich in de afslag vergiste. Donderdag 5 februari ging het ook bijna mis op Brussels Airport. Een Airbus A320neo van SAS Scandinavian Airlines nam de verkeerde bocht, waardoor het toestel op de taxibaan belandde. Daar wilden de vliegers vervolgens opstijgen. Net op tijd kregen ze door welke fout ze hadden gemaakt, want bij die taxibaan ligt een kerosinedepot. Daardoor is een nachtmerrie voorkomen.