Poolse luchtruim dicht na inzet straaljagers

Het luchtruim boven Polen is zaterdagochtend voor een bepaalde tijd dicht geweest. Dat had alles te maken met inzet van straaljagers en NAVO-toestellen.

Het zuidoosten van het Poolse luchtruim was zaterdag voor bepaalde tijd niet toegankelijk. Daardoor was er op de luchthavens van Lublin en Rzeszów tijdelijk geen vliegverkeer mogelijk. De reden daarvoor was een grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Beide getroffen vliegvelden liggen relatief dicht bij de Oekraïense grens. Daarnaast is Rzeszów ook het NAVO-knooppunt voor wapenleveringen aan Oekraïne. Vorige maand gebeurde dit ook al, maar toen was de militaire inzet routine-operatie. Deze keer was de dreiging wel reëel.

De Russische dreiging was niet direct tegen Polen gericht. Toch stegen verschillende straaljagers en NAVO-gevechtsvliegtuigen deze morgen op. Hun inzet was preventief en bedoeld voor het beschermen van het zuidoostelijke Poolse luchtruim. Bij de operatie waren onder andere een Airbus A330-MRTT en een Boeing E-3B Sentry betrokken. Ze cirkelden enkele tijd voor de grens met Oekraïne, zo is te zien op data van FlightRadar24.

Airspace in southeastern Poland has once again been closed for the past few hours: CTR/TMA LUBLIN NOT AVBL DUT TO UNPLANNED MILITARY ACTIVITY RELATED TO ENSURING STATE SECURITY.



Rusland zoekt grenzen op

Rusland lokt vaker een reactie van de NAVO uit. In oktober drongen ze voor korte tijd het Litouwse luchtruim binnen. Dat duurde nog geen minuut en het ging om 700 meter, maar als reactie werden direct Spaanse Eurofighter Typhoons van de NAVO Baltic Air Policing-missie ingezet. En in juni vorig jaar, rondom de NAVO-top in Nederland, vloog een Ilyushin IL-76 voor vier minuten in het luchtruim van Estland. Daarbij maakte het toestel geen contact met de luchtverkeersleiding.

Hulp voor Oekraïne

Westerse bondgenoten ondersteunen Oekraïne in de strijd op allerlei mogelijke manieren. Polen doneert alle resterende MiG-29 Fulcrum-vliegtuigen. Het gaat daarbij om veertien toestellen. En Australië geeft haar gebruikte Tiger-helikopters. Oekraïne krijgt er dan ongeveer 22 helikopters bij.