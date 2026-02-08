Een fantastisch product dat van Schiphol verdwijnt | Flight Report

Na vier fantastische dagen in Almaty te hebben doorgebracht, was het weer tijd voor mij om terug te keren naar Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Op de heenweg naar Almaty reisde ik in de business class van een bijzondere Boeing 767 van Air Astana. De terugweg was ietwat minder prestigieus in de economy class van Air Astana’s Airbus A321neo.

Hoewel dit meer een probleem van Almaty Airport is, begon de terugweg enigszins ongemakkelijk. Het vliegveld van de voormalige Kazachse hoofdstad is een grote puinhoop. Sinds enkele jaren heeft de luchthaven een tweede terminal, speciaal voor buitenlandse vluchten. De verouderde Terminal 1 wordt sindsdien enkel ingezet voor binnenlandse vluchten.

Eenmaal aangekomen bij de desbetreffende Terminal 1 was ik op zoek naar de incheckbalies van Air Astana. Die kon ik nergens vinden. Wat bleek: wegens onderhoudswerkzaamheden had de grootste airline van Centraal-Azië al haar balies in de internationale terminal. Desondanks moest ik vervolgens wel terugkeren naar de oudere terminal om mijn binnenlandse vlucht te pakken.

Boarding & de cabine

Na deze korte verwarring kwam ik aan bij de gate waar het boarden op het punt stond van beginnen, veertig minuten voor vertrek. Het vliegtuig had een busgate toegewezen gekregen en ik was een van de laatsten die daarvan aan boord stapte. Een korte rit later stapte ik uit in de ijskoude regen en mocht ik aan boord van deze prachtige Airbus A321neo, registratie EI-KGC.

De cabine is een prachtig product. De Business Class heeft de 2-2/1-1-configuratie waarover ik schreef in deel twee van dit drieluik. De economy class bestaat uit een gebruikelijke 3-3-opstelling met stoelen van het merk Recaro. Deze zijn prima en hebben een prachtig Kazachs patroon op de bekleding. Bovendien is de beenruimte meer dan voldoende en boven de internationale standaard. Verder beschikt het toestel over moderne, heldere entertainmentschermen en de bijgeleverde oordopjes waren van hoge kwaliteit. En dat op een binnenlandse vlucht!

Tijdens een korte stop bij het de-icing-station werd de veiligheidsvideo van Air Astana getoond. Deze is een echte aanrader en behoort tot dezelfde categorie als die van bijvoorbeeld Air France, met haar over-de-top Franse spektakel, of KLM en haar Delfts Blauwe tegeltjes. In de video komen allerlei Kazachse tradities voorbij en de vele prachtige natuurspektakels die het land te bieden heeft. Tevens past de video perfect in het plaatje dat de maatschappij probeert neer te zetten: de cultuur en rijke geschiedenis van het land in een modern jasje.

De stoel van het merk Recaro | ©Leon Holtkuile

De beenruimte | ©Leon Holtkuile

Het heldere Scherm | ©Leon Holtkuile

Een Kazach vlaggetje

Het was al donker toen de Airbus A321neo opsteeg en de gele lichten van Almaty verdwenen al gauw onder een dikke wolkendeken. Kort daarna kwam de crew langs met de service. Passagiers in economy hadden de keuze uit verschillende soorten dranken, waaronder alcoholische. Verder kreeg elke passagier een soort empanada met een vulling van aardappel, ui en vlees. Een vegetarische optie was er naar mijn weten niet. Als toetje een reepje chocolade, gewikkeld in een wikkeltje met de Kazachse vlag. Het volk is erg trots op zijn land en de vlag, en die komt overal terug in het product.

De vlucht was verder niet erg benoemenswaardig, al is het maar omdat deze van korte duur was. De crew was aardig en assertief; op mijn vraag of ik nog een glaasje drinken mocht, werd direct actie ondernomen. Voor ik het wist stond het vliegtuig alweer op de grond in het noordelijke Astana, waarbij je neusharen door de buitentemperatuur van -20 graden Celsius direct bevriezen. Het is al met al weer een heuse ervaring.

Tijd voor een snack! | ©Leon Holtkuile

Air Astana Airbus A321 neo | ©Leon Holtkuile

Samenvattend: Air Astana meer dan degelijk

Kortom, Air Astana is een meer dan degelijke maatschappij. Het product in zowel de zakenklasse als de toeristenklasse is van zeer hoge kwaliteit met betrekking tot zowel het hard- als het soft-product. De maaltijden waren op mijn vluchten van mindere kwaliteit, maar als simpele Hollander die het liefst een broodje kaas eet is dat te overzien. Bovendien waren de vluchten dermate kort dat het moeilijk is een eerlijk oordeel te vellen over de maaltijden. Mocht ik nog eens terugkeren naar Kazachstan, dan is de maatschappij er zeker een om te overwegen.

Tijdens de periode waarin deze artikelen worden gepubliceerd, maakte Air Astana bekend haar verbinding tussen Amsterdam en Atyrau stop te zetten. Volgens een woordvoerder is de maatschappij bezig met een reorganisatie van haar internationale netwerk, waar Amsterdam niet in blijkt te passen. Met het vertrek van Air Astana van Schiphol verdwijnt na twintig jaar ook de enige directe verbinding tussen Nederland en Kazachstan.

Dit is deel drie in een driedelige serie over Air Astana. Klik hier om deel één te lezen over de luchtvaartsector van Kazachstan, en hier voor deel twee over de heenvlucht in een bijzondere Boeing 767. Dit vliegticket van Almaty naar Astana in economy class kostte €96. NB. Air Astana heeft geen invloed gehad op deze artikelen.