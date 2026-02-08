Keert deze ‘nieuwe’ airline terug op Schiphol?

De Turkse chartermaatschappij Air Anka heeft aangekondigd vanaf de zomer van 2026 de stap naar lijndiensten te maken. Eerder was de maatschappij al op Schiphol te zien met Airbus A330’s voor chartervluchten. Hoewel de exacte routes nog niet bekend zijn, is Schiphol mogelijk een optie.

Naast charters ook lijndiensten

Air Anka begon aanvankelijk als een volledig cargo-georiënteerde maatschappij, maar schakelde na de coronapandemie over op passagiersvluchten. Sindsdien opereert de maatschappij als charter- en wet-lease airline. Zo werd eerder de Airbus A330 met de Air Anka-livery gespot op Schiphol. Verder is het bedrijf vooral actief in regio’s als Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, maar ook Saoedi-Arabië. De vloot bestaat vooral uit Airbus A320neo en A330-toestellen, maar met de overstap naar lijndiensten komt daar verandering in.

Boeing 737-800

Air Anka breidt haar vloot uit met vijf geleasete Boeing 737-800’s, dat meldt Havahaber. Met deze toestellen wil de Turkse airline een eigen routeaanbod opbouwen en het toerisme naar Turkije stimuleren. Tegelijkertijd blijft de maatschappij voor Flyadeal vliegen, en vanaf juli 2026 ook voor United Nigeria Airlines. Bovendien wordt er gekeken naar een mogelijke verdere uitbreiding van de A330-vloot, waarmee Air Anka zowel haar charter- als wet-lease activiteiten kan blijven versterken.

Toerisme naar Turkije

Turkije blijft een van de populairste vakantiebestemmingen voor Europese reizigers. Alleen al vanaf Schiphol vlogen in 2024 meer dan 2,27 miljoen passagiers naar het land. Ook andere luchthavens, zoals Düsseldorf, Brussel en Frankfurt, kennen een sterke vraag naar Turkije. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de Airbus A330’s van Air Anka naast Schiphol ook regelmatig vlogen naar steden als Keulen, Hannover en Hamburg. Air Anka vliegt vooral vanuit Antalya, een van de meest populaire bestemmingen voor vakantiegangers. Tegelijkertijd is de concurrentie groot: Turkish Airlines, Pegasus Airlines, SunExpress, Mavi Gök Airlines en diverse andere maatschappijen verzorgen regelmatige vluchten naar Turkije, waardoor het een drukbevluchte markt blijft.