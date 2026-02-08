Transavia profiteert van vertrek Ryanair

Nu Ryanair op meerdere Spaanse luchthavens routes schrapt, grijpt Transavia de kans. De luchtvaartmaatschappij breidt in hoog tempo uit en vult het gat dat de Ierse prijsvechter achterlaat met nieuwe verbindingen en extra capaciteit.

De maatschappij ziet het land als een strategische kernmarkt en heeft het afgelopen jaar fors opgeschaald. In 2025 werden ruim 7,5 miljoen passagiers vervoerd van en naar Spaanse luchthavens. Voor de zomer van 2026 worden er nog eens één miljoen extra stoelen ingezet.

Ryanair schrapt honderden vluchten

Ryanair schaalt in 2026 het aanbod naar Spanje fors terug. De budgetmaatschappij stopt met vluchten naar onder meer Asturias, Vigo, Valladolid en Tenerife North, sluit bases zoals Santiago de Compostela en Jerez, en reduceert capaciteit op routes naar Santander, Zaragoza en de Canarische Eilanden. In totaal gaat het om ongeveer 1,2 miljoen stoelen minder voor regionale bestemmingen, na een eerdere winterreductie van een miljoen stoelen. Volgens Ryanair veroorzaken stijgende heffingen van Aena, de Spaanse luchthavenbeheerder, de terugtrekking. De maatschappij wijst op de hoge kosten voor toegang tot kleine regionale luchthavens, die volgens Ryanair vergelijkbaar zijn met tarieven van drukke hubs zoals Madrid, Barcelona, Palma en Malaga.

Kansen voor Transavia

Nu Ryanair op meerdere Spaanse luchthavens routes schrapt, breidt Transavia het netwerk verder uit. In 2025 vervoerde de maatschappij 7,5 miljoen passagiers van en naar Spanje, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens Julien Mallard, CCO bij Transavia France, bevestigt deze prestatie ‘de sterke vraag en het strategische belang van de Spaanse markt binnen de groep’, zowel voor de Franse tak als voor Transavia Nederland. Voor de zomer van 2026 worden er nog eens één miljoen extra stoelen ingezet.

Nieuwe routes

De afgelopen maanden kondigde Transavia meerdere nieuwe verbindingen aan, waaronder vluchten tussen Sevilla en Rotterdam. Tegelijkertijd werden bestaande populaire routes, zoals Madrid-Parijs Orly en Barcelona-Parijs Orly, vaker gevlogen om de stijgende vraag op te vangen. De luchtvaartmaatschappij wijst er wel op dat stijgende kosten op Spaanse luchthavens het tempo van verdere uitbreiding kunnen beïnvloeden.