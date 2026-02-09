American en United vechten om Chicago: kansen voor Schiphol?

De Amerikaanse luchtvaartsector staat aan de vooravond van een belangrijke concurrentiestrijd. De ‘Slag om Chicago’ kan de verhoudingen voorgoed veranderen, en brengt ook kansen voor Schiphol.

Chicago: een van de belangrijkste luchthavens in de VS

Al decennialang is de luchthaven van Chicago O’Hare een van de belangrijkste luchthavens in de Verenigde Staten; tot 1998 was het zelfs het grootste vliegveld ter wereld. Meerdere maatschappijen hebben er een belangrijke basis, waaronder Frontier Airlines en United Airlines. De laatstgenoemde bezit 49 procent van het marktaandeel op deze luchtvaarthub.

Voor United wordt het oppassen. American Airlines heeft aangekondigd de strijd aan te gaan met haar grote rivaal voor dominantie op de hub. American beschikt op dit moment over 59 gates op O’Hare en wil dagelijks honderd extra vluchten uitvoeren vanaf het vliegveld om een marktaandeel van 39 procent te bereiken.

United’s topman Scott Kirby slaat direct terug. Behalve de aankondiging zelf meer vluchten aan te bieden vanuit Chicago, grijpt United elke kans aan om de concurrentie te bespotten. In januari lanceerde het bedrijf een reclamespotje met de slogan “AAdvantage, United”, oftewel het voordeel van United. ‘AAdvantage’ is het frequentflyerprogramma van American Airlines.

Gemiste kans

Het is niet de eerste keer dat American Airlines de directe strijd aangaat met een grote concurrent. Kort voor de coronapandemie maakte de maatschappij bekend de concurrentie aan te scherpen met Delta op de luchthaven van Seattle-Tacoma. American verminderde het aantal vluchten vanuit Los Angeles tot vijf, en maakte drie nieuwe routes bekend vanaf Seattle naar Bengaluru, Londen en Shanghai.

Kort daarop volgde de coronapandemie, waardoor internationale vluchten lange tijd niet mogelijk waren, met name richting China. De daaropvolgende grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland zorgde ervoor dat Bengaluru, India, ineens te ver weg lag door het sluiten van het Russische luchtruim. De route naar Londen ging wel door, maar partner British Airways vloog diezelfde route ook al. Onderaan de streep kwam American zwaar gehavend uit de strijd om Seattle.

Schiphol

Voor reizigers naar Schiphol kan de Slag om Chicago goed nieuws zijn. Doordat American de strijd aangaat met United, zullen beide bedrijven proberen zoveel mogelijk hun allerbeste producten naar O’Hare te brengen. American kondigde reeds aan haar Flagship-product naar Chicago te brengen en ook United zal proberen haar Polaris te promoten in Chicago.

Dit kan onder meer de vluchten naar Schiphol ten goede komen. Van de twee vliegt enkel United op dit moment naar de Nederlandse luchthaven. Hiervoor zet ze een Boeing 767-300 in. De concurrentieslag kan er mogelijk toe leiden dat de airline er voortaan voor kiest een Boeing 787 Dreamliner te exploiteren op deze route voor meer comfort.

Kirby zei onlangs dat hij op de lange termijn slechts twee dominante full-service luchtvaartmaatschappijen op de Amerikaanse markt ziet. American hoort daar volgens hem niet bij.