Een échte business class in Europa: durft Lufthansa het aan?

Wie binnen Europa in business class vliegt, hoeft geen hoge verwachtingen te hebben: dezelfde stoel, min of meer dezelfde beenruimte, alleen de middelste stoel blijft leeg. Buiten Europa is dat ondenkbaar. Toch worstelen Europese maatschappijen al jaren met de vraag of het anders kan. Lufthansa-topman Carsten Spohr experimenteert nu met een echte Business Class binnen Europa, inclusief ruime stoelen. Toch heeft hij nog wel zijn bedenkingen bij een nieuw product.

Wie wel eens in de Business Class binnen Europa reist, eindigt vaak teleurgesteld. In plaats van echte, ruimere stoelen, genieten Eurobusiness-passagiers van een vrijgehouden middenstoel. De beenruimte vertoont eveneens weinig verschil ten opzichte van de economy en, tot overmaat van ramp, zitten de stoelen niet eens comfortabeler dan in het economy-gedeelte. ©Eurowings

‘Eurobusiness’, zoals het wordt genoemd, kan dan ook op veel kritiek rekenen van reizigers uit andere continenten, met name uit Noord-Amerika. In Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika zijn narrowbodies meestal wél uitgerust met een echte Business Class.

Het verschil heeft uiteraard een economisch antwoord. Voor Europese airlines, die hun narrowbodies vrijwel exclusief binnen Europa inzetten, zijn de grotere en zwaardere stoelen financieel gezien onhoudbaar. Narrowbodies worden binnen Europa ingezet op vluchten die meestal niet langer dan twee uur duren, terwijl deze toestellen elders makkelijk vliegtijden van vijf uur bereiken.

Lufthansa-topman wil knopen doorhakken

Volgens Lufthansa-topman Carsten Spohr wordt het echter tijd om knopen door te hakken. De maatschappij experimenteert er al een poosje mee. Volgens ingewijden kondigde hij intern aan een echte Business Class te willen introduceren op beperkte routes. En volgens de krant Handelsblatt wil Lufthansa daarbij kijken naar Eurowings. ‘We zullen hetzelfde doen met Lufthansa Classic als wat we bij Eurowings hebben gedaan,’ zou hij hebben gezegd op een evenement in Caïro.

Onlangs introduceerde Lufthansa-dochter Eurowings inderdaad een concept vergelijkbaar met Amerikaanse maatschappijen. Daarbij gaat het om een echte, ruimere businessclass-stoel in de voorste rijen. Meer ruimte, beter verstelbare rugleuningen en beensteunen moeten het comfort vergroten. Het product heet “Premium Biz” en wordt momenteel getest.

Slag om de arm

Toch houdt Spohr een slag om de arm. ITA Airways, eveneens onderdeel van de Lufthansa Group, heeft reeds vliegtuigen met een Business Class die voldoet aan de internationale standaard. Deze zet ze in op een beperkt aantal routes. Vooralsnog zijn deze niet erg succesvol, zoals Spohr ook erkende. Volgens hem verliezen de betreffende routes momenteel geld. Samen met het ITA-management wordt daarom onderzocht hoe de routes kunnen worden geoptimaliseerd.