Peru bijna misleid door Rusland: Antonov bestaat helemaal niet

Peru is net op tijd gered van een diplomatieke blunder. Het land had 63 miljoen dollar vrijgemaakt voor de aankoop van een Russische Antonov, die niet bleek te bestaan.

In het geval dat de deal wel was doorgegaan, had de Peruaanse overheid een Antonov An-74 gekocht van een bedrijf genaamd Aero Express FZE, dat is gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit bedrijf beschikt over nauwe banden met de regering van Rusland en maakte gebruik van vervalste documenten om het toestel aan de man te brengen.

De deal kwam onder de aandacht van Oekraïne, dat er direct een stokje voor probeerde te steken. Antonov is tegenwoordig een Oekraïens bedrijf en de Oekraïners moeten daarom goedkeuring geven voor de verkoop van Antonov-toestellen aan derde partijen. Goedkeuring voor de verkoop van het toestel door Rusland had de Oekraïense overheid uiteraard nooit gegeven.

Het Midden-Oosterse bedrijf maakte dus gebruik van vervalste documenten om de Peruaanse overheid te overtuigen. Het land had al omgerekend 53 miljoen euro gereserveerd voor de aanschaf van de Antonov. Het is onduidelijk hoe de deal in eerste instantie een reële optie kon zijn voor Peru, aangezien het toestel al ruim tien jaar niet meer van de band rolt.

Alternatief

Als alternatief kijkt de Peruaanse overheid nu naar het C-27J Spartan-transporttoestel van het Italiaanse bedrijf Leonardo. Dit model maakt al sinds 2015 onderdeel uit van de Peruaanse luchtmacht (FAP), die beschikt over een vloot van vier van deze vliegtuigen. Aan boord is plaats voor 62 passagiers, of 34 volledig uitgeruste paratroopers.

Het transporttoestel is wereldwijd geliefd en wordt door veel luchtmachten ingezet. Binnen de NAVO hebben onder meer de Verenigde Staten, Italië, Roemenië en Griekenland het toestel in hun vloot. Zo komen er ook regelmatig exemplaren op bezoek in Nederland tijdens oefening Falcon Leap. Andere gebruikers zijn landen als Australië, Kenia, Marokko en Mexico.