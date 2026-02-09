Surinamers boos op KLM: ‘Dit is onacceptabel’

Surinamers en lokale reisagenten zijn woedend op KLM. De luchtvaartmaatschappij zou via omwegen haar winsten op de route naar Suriname maximaliseren, ten koste van de lokale economie en werkgelegenheid.

Diverse bronnen melden dat de airline via creatieve omwegen de regels probeert te omzeilen. ‘Dronken van macht’, reageert een Surinaamse bron verontwaardigd. Het bedrijf lijkt ervan uit te gaan dat Suriname hetzelfde is als Curaçao, waar KLM eerder probeerde de Antilliaanse luchtvaartmaatschappij DCA te ondermijnen, stellen zij.

Economy stoelen tegen business-tarief

Met name de recente ontwikkelingen in de Surinaamse olie- en gassector lijken KLM te inspireren tot maximale winst, schrijft een Surinaamse bron. ‘Economyclass-stoelen worden soms aangeboden tegen businessclass-prijzen.’ Voor veel Nederlanders met Surinaamse roots betekent dit dat een familiebezoek steeds duurder wordt, en sommige reizigers overwegen inmiddels alternatieven via Frans-Guyana. Vluchten via Georgetown schelen zo’n driehonderd euro.

Vliegen naar Suriname steeds duurder

Ook R.M. Beverli kaart op LinkedIn het prijsprobleem aan. ‘Iedereen ziet het verschil, dus ik durf het hardop te zeggen: vliegen naar Suriname is structureel duurder dan naar de Antillen’, schrijft hij. Beverli pleit voor diaspora-tarieven, seizoensgebonden prijsregulatie, samenwerking tussen overheid, luchtvaart en toerisme, transparantie in prijsopbouw en slimme bundelreizen voor gezinnen. ‘Suriname verdient een eerlijke kans om te groeien.’

Rechtzaak verloren

Enkele jaren geleden won Does Travel & Cadushi Tours een rechtszaak tegen KLM over de zes procent commissie voor Surinaamse reisagenten. De rechter stelde destijds ondubbelzinnig dat KLM zich moet houden aan de wetten die in Suriname gelden en dat de commissie gehandhaafd blijft. Volgens critici probeert KLM nu iets vergelijkbaars te doen als wat Air France eerder in Frankrijk probeerde. De maatschappij wilde daar de commissies voor Franse reisagenten verlagen of afschaffen, om meer directe boekingen via de eigen website te genereren en zo de winstmarges te verhogen.

Tweede Kamer ziet geen noodzaak

Ondanks klachten uit de Surinaamse gemeenschap en meerdere Kamermoties om in gesprek te gaan met KLM en SLM, stemde de Tweede Kamer tegen een voorstel van Denk-Kamerlid El Abassi. Minister Madlener gaf eerder aan dat er ‘geen concrete indicaties zijn dat onredelijk hoge tarieven worden gehanteerd. Bovendien stelt KLM dat de ticketprijzen niet significant verschillen van bijvoorbeeld de Antillen.’