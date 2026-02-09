‘Terrorist’ aan boord? F-16’s onderscheppen Airbus A321neo

Een spannende vlucht voor passagiers aan boord van een Airbus A321neo van Wizz Air. Nadat een van de reizigers een vreemd hotspot-netwerk opmerkte, meldden F-16’s zich bij het toestel.

De Wizz Air A321neo, registratie G-WUKU, steeg zondagochtend rond 07:50 uur op vanaf de luchthaven van Londen Luton. Het toestel was onderweg naar Tel Aviv, Israël, voor vlucht W95301. Tegen het einde van de vlucht probeerde een van de passagiers verbinding te maken met de wifi, toen hij een opmerkelijk hotspot-netwerk opmerkte.

Volgens het Israëlische medium N12 News had het hotspot-netwerk van een andere passagier de naam ‘Terrorist’ in zowel Hebreeuws als Arabisch. De passagier alarmeerde de bemanning, die vervolgens contact opnam met de toren op de luchthaven van Tel Aviv. Op dat moment was het onduidelijk of het ging om een echte dreiging of slechts een slechte grap; de Israëliërs namen geen risico.

De Israëlische luchtmacht ondernam direct actie en zette via de Quick Reaction Alert (QRA) twee F-16’s in. Voor dergelijke missies gebruikt de luchtmacht de F-16I Sufa, een variant van de F-16D met modificaties speciaal voor wapens van Israëlische makelij. Deze straaljagers onderschepten de Airbus en begeleidden het toestel tot aan de landing op het vliegveld Ben Gurion van Tel Aviv.

Na de vlucht betrad Israëlisch veiligheidspersoneel het vliegtuig. Zij gingen over tot een grondige screening van alle passagiers en hun bagage, maar vonden geen directe dreiging. Alle passagiers stapten veilig van boord. Volgens N12 News behoorde het hotspot-netwerk tot de telefoon van een koppel, waarvan de zoon het had aangepast voorafgaand aan de vlucht.

Op scherp

In Israël staan de autoriteiten op scherp. De aanhoudende dreiging van Houthi-rebellen in Jemen en de bloederige protesten in Iran zorgen voor grote spanningen. Vorige week maakten Israëlische maatschappijen reeds bekend zich voor te bereiden op een escalatie in de verhoudingen met Iran. Ze maken zich onder meer klaar voor evacuaties, het langdurig parkeren van toestellen en andere noodsituaties.