Verdachte Europese airline raakt vliegtuigen kwijt

Legend Airlines, de Europese airline die eerder kritiek kreeg wegens vermeende mensensmokkel, kan geen vluchten meer uitvoeren. Na het aflopen van het contract met SpiceJet slaagde de maatschappij er niet in nieuwe klanten te vinden.

Geen van de drie Airbus A340’s staat nog geregistreerd, waardoor Legend Airlines momenteel over geen enkel vliegtuig beschikt. Dat meldt aeroTELEGRAPH.

Air Belgium A340

Legend Airlines werd in 2020 opgericht door twee ondernemers. Aanvankelijk beschikte de maatschappij slechts over een kleine Cessna 172. In 2022 volgde een opvallende stap. De airline nam twee Airbus A340-300’s over die eerder bij Air Belgium vlogen. Om kosten te besparen, bleef de originele livery grotendeels intact. Alleen de zwarte streep werd blauw gespoten. Met deze viermotorige toestellen stapte Legend Airlines de internationale markt binnen via wet lease-contracten voor maatschappijen als SpiceJet en Garuda Indonesia. In 2023 werd een derde A340 aan de vloot toegevoegd.

Mensensmokkel