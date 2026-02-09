Verdachte Europese airline raakt vliegtuigen kwijt

Legend Airlines, de Europese airline die eerder kritiek kreeg wegens vermeende mensensmokkel, kan geen vluchten meer uitvoeren. Na het aflopen van het contract met SpiceJet slaagde de maatschappij er niet in nieuwe klanten te vinden.
Geen van de drie Airbus A340’s staat nog geregistreerd, waardoor Legend Airlines momenteel over geen enkel vliegtuig beschikt. Dat meldt aeroTELEGRAPH.
Air Belgium A340
Legend Airlines werd in 2020 opgericht door twee ondernemers. Aanvankelijk beschikte de maatschappij slechts over een kleine Cessna 172. In 2022 volgde een opvallende stap. De airline nam twee Airbus A340-300’s over die eerder bij Air Belgium vlogen. Om kosten te besparen, bleef de originele livery grotendeels intact. Alleen de zwarte streep werd blauw gespoten. Met deze viermotorige toestellen stapte Legend Airlines de internationale markt binnen via wet lease-contracten voor maatschappijen als SpiceJet en Garuda Indonesia. In 2023 werd een derde A340 aan de vloot toegevoegd.
Mensensmokkel
De reputatie van Legend Airlines was al eerder beschadigd. De maatschappij kwam meerdere keren in opspraak vanwege vermeend misbruik van haar vluchten voor illegale migratie. In juli 2023 werd een vlucht uit de Verenigde Arabische Emiraten in El Salvador aan de grond gehouden nadat autoriteiten vermoedden dat passagiers via Mexico de Verenigde Staten wilden bereiken. Later dat jaar werd een vlucht tijdens een tankstop in Frankrijk gestopt na een tip over mogelijke mensensmokkel. Meer dan driehonderd passagiers moesten twee nachten op de luchthaven verblijven. Legend Airlines ontkende alle beschuldigingen en stelde dat alle passagiers geldige documenten hadden.