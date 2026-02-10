Birdstrike op Schiphol: A320 keert terug

Een easyJet Airbus A320neo moest zondag 8 februari kort na vertrek vanaf Schiphol terugkeren vanwege een birdstrike. Het toestel was onderweg van Amsterdam naar Belfast toen het incident plaatsvond.

PAN-PAN

Het vliegtuig steeg om 18:10 uur op vanaf de Kaagbaan. Kort daarna kreeg de Airbus, registratie G-UZEH, te maken met een birdstrike. De bemanning zond direct een PAN-PAN-noodsignaal uit en verzocht de klim te stoppen op 3.000 voet. De luchtverkeersleiding verzocht door te klimmen naar 4.000 voet. Na een korte orbit boven zee keerde het vliegtuig terug naar Schiphol en landde veilig om 18:29 uur op de Polderbaan, ongeveer twintig minuten na het vertrek. ©Flightradar24

easyJet reageert

Volgens diverse bronnen liet easyJet weten dat de vlucht terugkeerde naar Schiphol omdat het vliegtuig na de bird strike door technici moest worden geïnspecteerd. De luchtvaartmaatschappij gaf initieel aan dat het inspecteren tussen een half uur en twee uur kon duren. Later werd bekend dat het toestel die dag niet meer ingezet kon worden. Daardor heeft de airline een vervangend toestel ingezet om de passagiers alsnog naar hun bestemming te brengen. Twee dagen later, op 10 februari, is de A320neo nog steeds aan de grond.