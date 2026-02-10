Europese straaljager lijkt uiteen te vallen

Tegen het einde van 2025 kwam het idee van een Europese straaljager in een patstelling terecht. Berlijn en Parijs konden het niet eens worden over cruciale aspecten. Nu komen er misschien twee verschillende toestellen.

Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn al jaren in gesprek over FCAS, het zesde-generatie gevechtsvliegtuig voor Europese landen. Vooral Berlijn en Parijs liggen de laatste jaren voortdurend met elkaar overhoop. Dassault en Airbus leiden elk verschillende onderdelen van het programma, maar de bedrijven kunnen het niet eens worden over de taakverdeling, leverancierskeuze en controle over het ontwerp van de straaljager.

In plaats van te kiezen voor de bouw van één gezamenlijk gevechtsvliegtuig, zouden de landen hun focus kunnen verleggen naar de zogenaamde ‘Combat Cloud’. Deze geavanceerde technologie verbindt straaljagers en hun piloten met slimme sensoren, radars, drones en commandosystemen op land en zee.

Volgens ingewijden zou het afblazen van het gezamenlijke gevechtsvliegtuig het mogelijk maken dat de landen op een andere manier blijven samenwerken. ‘We kunnen leven met meerdere vliegtuigen in Europa, maar we hebben één cloud-systeem nodig voor alle toestellen,’ zei een betrokkene. Dat lijkt het nu op uit te draaien.

Tweevliegtuigenoplossing

De industrie pleit nu voor wat het zelf een ‘tweevliegtuigenoplossing’ noemt. Daarbij wordt FCAS gereduceerd tot een gedecentraliseerd Europees Combat Cloud-systeem, waar onafhankelijk van elkaar ontwikkelde straaljagers van de fabrikanten Airbus en Dassault op zijn gekoppeld. De toestellen zouden tegen 2040 klaar moeten zijn en de Rafale- en Eurofighter-vloten vervangen.

‘De oplossing met twee vliegtuigen is geen mislukking, maar het volwassen worden van FCAS,’ zei BDLI-directeur Marie-Christine von Hahn over het idee. ‘Het maakt verschillende nationale aandachtspunten mogelijk en vermindert wrijvingsverlies, omdat samenwerking plaatsvindt waar het economisch en technologisch zinvol is.’