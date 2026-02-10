Nationale maatschappij krijgt miljoenenboete voor uitbuiten oorlog

De Israëlische mededingingsautoriteit is van plan El Al een boete op te leggen van €32,7 miljoen voor het vragen van excessief hoge tarieven tijdens de Gaza-oorlog. De airline spreekt deze beschuldigingen tegen.

Na de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober en de daaropvolgende Israëlische invasie van Gaza besloten veel luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar Israël te schrappen. Sommige keerden al gauw weer terug, maar de aanhoudende dreiging vanuit Iran, Jemen en Libanon zorgde ervoor dat airlines steeds weer vluchten moesten annuleren.

In de tussentijd behield de Israëlische flag carrier El Al bijna al haar routes en bleef vluchten uitvoeren. Daarmee verkreeg de maatschappij op 38 van haar 53 routes (ruim zeventig procent) een monopolie. Sommige van deze routes waren zelfs naar extreem lucratieve markten, zoals Londen, Frankfurt en New York. El Al maakte enorme winsten tijdens de Gaza-oorlog.

De Israëlische mededingingsautoriteit beweert dat de maatschappij misbruik heeft gemaakt van de situatie. El Al vroeg gemiddeld zestien procent meer voor een vliegticket na de uitbraak van de Gaza-oorlog. Er zijn zelfs excessen gemeten van 31 procent. Volgens The Times of Israel liet de maatschappij passagiers zelfs meer betalen terwijl vluchten niet volgeboekt waren.

Straf

Voor de autoriteit is dit voldoende bewijs om El Al een boete op te leggen van 121 miljoen shekel (32,7 miljoen euro). Dat is de hoogste boete die Israëlische autoriteiten kunnen opleggen. Volgens de organisatie ontnam de airline daarmee ‘de fundamentele bewegingsvrijheid’ van burgers, terwijl ‘onder de omstandigheden van de oorlog, het kunnen uitvoeren van dit recht des te belangrijker werd’.

El Al spreekt de aantijgingen echter tegen. Volgens de maatschappij is er niet eens sprake van een gemiddelde prijsstijging van zestien procent. En zelfs al was dit het geval, ‘dan is er geen precedent dat definieert dat een dergelijke prijsstijging gaat om excessieve prijzen,’ aldus de Israëlische flag carrier. El Al gaat zichzelf met hand en tand verdedigen bij de rechter.