Ryanair opnieuw onder vuur wegens ‘gebrek aan respect’

De Duitse pilotenbond Vereinigung Cockpit heeft scherpe kritiek geuit op Ryanair en diens dochtermaatschappij Malta Air. Onderhandelingen over een nieuwe cao lopen stroef en de bond spreekt over ‘een gebrek aan respect’ van het management.

Ryanair onder druk

De Duitse pilotenbond VC waarschuwt dat Ryanair het personeel onder druk zet door een 5/3-werkschema in te voeren: vijf werkdagen gevolgd door drie vrije dagen. Volgens de bond kan dit schema de balans tussen werk en privé ernstig verstoren en de veiligheid in gevaar brengen, omdat de rustperiodes te kort zouden zijn. Interne documenten, ingezien door aeroTELEGRAPH, laten zien dat het overleg in Ierland op 5 november op niets uitliep. VC noemt de maatregel een strategisch middel van Ryanair om piloten sneller akkoord te laten gaan met een nieuw contract, maar benadrukt dat de Duitse vliegers zich niet laten intimideren.

‘Wij laten ons niet dwingen‘

Ook de vraag van piloten om inflatiecorrectie stuit op stevige weerstand van Ryanair, dat stelt dat een aanpassing financieel niet haalbaar is. Voor de bond VC is dit een duidelijk signaal dat het werk van piloten minder wordt gewaardeerd dan vroeger. ‘Wij laten ons niet dwingen’, zeggen zij. VC benadrukt dat een eerlijke cao het doel blijft, ongeacht hoe lang de onderhandelingen nog duren.

cao van 2024

Voorlopig blijft de cao uit 2024 van kracht en biedt piloten dekking bij ziekte, ongeschiktheid om te vliegen en investeringsfondsen. Hoewel deze regeling belangrijke bescherming biedt, vindt VC dat er nog veel werk te doen is op het gebied van loon, werkdruk en werk-privébalans. Pas wanneer een nieuwe, eerlijke cao is bereikt, voelen piloten zich echt erkend en gewaardeerd door hun werkgever.