Vliegen ineens weer populair na treinramp in Spanje

Na het tragische treinongeval in Spanje kiezen steeds minder reizigers voor de trein en is vliegen binnen het land opnieuw populair geworden. Luchtvaartmaatschappijen Iberia en Air Europa zien hun boekingen snel toenemen.

Ook prijsvechter Vueling, die zich eerder hadden teruggetrokken van drukke binnenlandse routes vanwege lage marges, is inmiddels weer actief.

Meer vluchten in Spanje

Het treinongeval bij Córdoba, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen, heeft het vertrouwen in het spoorvervoer ernstig aangetast. Kort na de ramp werd bekend dat achterstallig onderhoud een belangrijke rol speelde. Sindsdien worden op grote delen van het netwerk snelheidsbeperkingen ingevoerd, wat reistijden aanzienlijk verlengt. Vooral op de route tussen Madrid en Barcelona is de verschuiving duidelijk zichtbaar. Reizigers kiezen tegenwoordig weer voor het vliegtuig in plaats van de hogesnelheidstrein. Vooral zakelijke passagiers maken opvallend vaak deze keuze. Door de sterke vraag zetten luchtvaartmaatschappijen extra vluchten in om de drukte op te vangen, dat meldt RTL.

Vueling keert terug

Vueling heeft na bijna een jaar afwezigheid opnieuw vluchten ingezet tussen Madrid en Barcelona. De prijsvechter stopte begin 2025 met de verbinding na meer dan twintig jaar dienst, omdat de hogesnelheidstrein het overgrote deel van de reizigers had overgenomen. In 2024 verliep ruim tachtig procent van het verkeer tussen de twee steden per spoor, met meer dan veertig dagelijkse verbindingen van Renfe, Iryo, Ouigo en Avlo. Door die concurrentie was vliegen op de route nauwelijks nog rendabel. De recente treinongevallen en aanhoudende verstoringen op het spoor hebben dat beeld echter in korte tijd volledig veranderd.

Snelle omslag in reisgedrag

Volgens Jordi Pla, directeur netwerkstrategie bij Vueling, is de terugkeer bedoeld als tijdelijke oplossing om aan de vraag te voldoen zolang het treinverkeer onbetrouwbaar blijft. De vliegtuigen van Vueling zitten sinds de herstart duidelijk voller dan voorheen. Ook bij de prijsvechter zijn de ticketprijzen gestegen, waardoor de verbinding opnieuw winstgevender lijkt dan in de periode vóór de treinramp. De herintroductie is daarbij nadrukkelijk gericht op zakenreizigers. Op werkdagen voert Vueling twee dagelijkse retourvluchten uit, met vertrektijden die het mogelijk maken om een volledige werkdag in Madrid of Barcelona door te brengen. In het weekend worden extra rotaties toegevoegd om aan de toegenomen vraag te voldoen.