Vluchten geannuleerd wegens ernstige brandstoftekorten

Cuba heeft luchtvaartmaatschappijen officieel gewaarschuwd dat er op negen internationale luchthavens een maand lang geen kerosine beschikbaar is. Doordat ter plaatse bijtanken niet meer mogelijk is, staan maatschappijen voor moeilijke keuzes. Air Canada is de eerste grote airline die alle vluchten naar Cuba volledig opschort.

Brandstofcrisis

Cuba zit plotseling een lange tijd zonder vliegtuigbrandstof. Vanaf 10 februari is op negen internationale luchthavens geen Jet A‑1 kerosine beschikbaar. De oorzaak ligt in een combinatie van factoren. Het land is sterk afhankelijk van olie-import uit Venezuela, maar door de VS-blokkade van olie-exporten naar Cuba en de dreiging van sancties tegen andere landen is de toevoer abrupt stilgevallen. Leveringen uit Mexico zijn hierdoor eveneens stopgezet. Het resultaat is een complete stilstand van de levering van kerosine voor de commerciële luchtvaart, midden in een al bestaande energiecrisis die elektriciteit, transport en dagelijkse voorzieningen zwaar treft.

Air Canada

De Canadese maatschappij was de eerste grote airline die alle vluchten naar Cuba volledig opschortte vanwege dit brandstoftekort. Ongeveer zestien wekelijkse vluchten vanaf Toronto en Montreal zijn geannuleerd en circa drieduizend reizigers die al op het eiland waren, worden met ferry‑vluchten naar Canada teruggebracht. Daarbij plant de maatschappij extra brandstof mee te nemen en waar nodig technische stops te maken. Ook WestJet en Air Transat hebben aangekondigd hun diensten naar Cuba geleidelijk te verminderen en repatriëringsvluchten in te zetten voor gestrande passagiers.

Andere airlines passen routes aan

Rossiya Airlines laat weten de vluchten voorlopig te behouden, maar mogelijke extra technische stops in andere landen te moeten maken om te kunnen tanken. Andere maatschappijen, zoals Iberia, maken het makkelijker om vluchten te verzetten, alternatieve bestemmingen te kiezen of terugbetalingen te ontvangen. Korte afstanden zoals Cuba-Miami blijven op dit moment wel doorgaan.