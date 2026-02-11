Afgelegen luchthaven onbereikbaar wegens probleem

Het afgelegen eiland Sint Helena in de zuidelijke Atlantische Oceaan is sinds begin februari niet meer per vliegtuig bereikbaar door technische problemen op de luchthaven.

Normaal gesproken verzorgt de Zuid-Afrikaanse maatschappij Airlink twee wekelijkse vluchten met een Embraer 190 tussen Johannesburg, Kaapstad en Sint Helena, met een tussenstop in Walvis Bay (Namibië). Sinds 6 februari zijn de vluchten echter tijdelijk geannuleerd. De oorzaak ligt bij het uitvallen van alle brandweervoertuigen op het vliegveld. Twee crashtenders waren al buiten gebruik vanwege onderhoudsproblemen. Afgelopen week werd ook bij het derde voertuig een defect aan het blussysteem vastgesteld, waardoor de luchthaven momenteel over geen enkele inzetbare crashtender beschikt.

De reguliere brandweer op het eiland kan geen vervangende rol vervullen, omdat zij niet beschikt over voertuigen met voldoende bluscapaciteit voor de vliegtuigen die normaal op Sint Helena landen. De Britse luchtvaartautoriteit heeft de brandweercategorie van de luchthaven daarom verlaagd, waardoor vliegtuigen van het formaat Embraer 190 niet langer mogen landen of vertrekken.

Uitzondering

De eilandregering zegt samen met Britse instanties te werken aan het zo snel mogelijk verkrijgen van reserveonderdelen om de brandweercapaciteit te herstellen. Momenteel wordt onderzocht of medische noodvluchten onder een uitzondering kunnen vallen. Voor reguliere reizigers betekent het dat Sint Helena voorlopig vrijwel volledig van de buitenwereld is afgesloten. Het enige alternatief is de bootverbinding met Kaapstad, die slechts eens per paar weken het eiland aandoet.

Wind

Aan de luchthaven van Sint Helena werd vanaf 2012 gebouwd, op circa 1900 kilometer uit de kust van Angola. Toen de landingsbaan grotendeels klaar was, bleek dat grotere vliegtuigen niet op de luchthaven konden landen vanwege de harde wind. Dit leidde tot onvrede onder bewoners en politici, terwijl luchtvaartmaatschappijen afhaakten. Uiteindelijk werd besloten de luchthaven in 2016 te openen voor lijnvluchten met kleinere toestellen, zoals de Embraer 190, in plaats van de oorspronkelijk beoogde Boeing 737.