Bijzonder: Boeing 747 keert na halfjaar terug uit de woestijn

Steeds minder maatschappijen vliegen met de Boeing 747. De toestellen worden oud en zijn niet meer zuinig genoeg. Veel jumbo’s worden naar de woestijn gestuurd, waar ze worden ontmanteld of met pensioen gaan. Maar soms keert er ook eentje terug voor een tweede leven.

En dat gebeurt vandaag. Max Air, een Nigeriaanse luchtvaartmaatschappij, haalt één van haar Boeing 747’s op. De Queen of the skies, registratie 5N-HMM, stond bijna zes maanden geparkeerd in de woestijn in Phoenix, Arizona. De machine werd daar tijdelijk opgeslagen toen het niet meer werd gebruikt Maar nu is het toestel onderweg naar Mallam Aminu Kano International Airport, het internationale vliegveld van Nigeria. Het toestel steeg op om 22:15 uur lokale tijd, om in bijna dertien uur naar Nigeria te vliegen. Hoogstwaarschijnlijk komt de 747 terug in dienst bij Max Air. A rare sight — a passenger 747 returning to service after storage. Max Air is bringing this 747 back to Nigeria after nearly 6 months in the desert. https://t.co/8eXjRr32mh pic.twitter.com/bPhAiZBC6N — Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2026

Opslag in de woestijn

Vliegtuigen die al dan niet tijdelijk uit de operatie worden gehaald, gaan meestal naar de woestijn. Dat is vaak in Amerika, zoals Phoenix, Victorville of Mojave. In de woestijn is het droog en dat zorgt ervoor dat een vliegtuig veel minder snel roest. Ook kunnen de toestellen er vanwege de harde zandgrond makkelijk worden geparkeerd. Voor veel vliegtuigen betekent de woestijn vaak de eindbestemming. Daarom worden die locaties ook wel airplane graveyards genoemd. Maar het hoeft niet per sé. Onlangs keerde de tiende en laatste Airbus A380 terug bij Qantas, nadat ze sinds de coronapandemie in de zandbak hun lot stonden af te wachten.

KLM MD-11

Ook de ooit zo iconische MD-11’s van KLM kregen een zanderige eindbestemming. Elf jaar geleden ging het laatste driemotorige vliegtuig uit dienst. Bestemming: Mojave Airport in Californië. Daar staan de PH-KCD en de PH-KCE nog altijd naast elkaar op het vliegtuigkerkhof.